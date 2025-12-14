الأحد 14 ديسمبر 2025
محافظات

بعد إحالة القضية للجنايات، محامي عروس المنوفية يكشف تطورات ومفاجآت جديدة (فيديو)

محامي عروس المنوفية،
محامي عروس المنوفية، فيتو
قال أحمد طلبة، محامي أسرة المجني عليها المعروفة إعلاميا بـ عروس المنوفية بنت قرية مشتهر طوخ القليوبية: إن القضية شهدت تطورات جديدة وسريعة خلال فترة زمنية وجيزة، تمثلت في إحالتها إلى محكمة الجنايات في وقت قياسي، إلى جانب صدور تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض المجني عليها لاعتداءات عنيفة.

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

الحكومة توضح حقيقة نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية

 

محامي أسرة المجني عليها: الأسرة تعيش حالة من الانهيار الشديد

 

استكمل طلبة في بث مباشر: إن  تقرير الطب الشرعي أثبت تعرّض المجني عليها لضربات قوية بالقدم في منطقة الصدر، ما أسفر عن كسر بعظمة القص بالقفص الصدري، وحدوث نزيف حاد بالرئة والمخ، إلى جانب حدوث إجهاض، الأمر الذي أدى إلى توقف مفاجئ بعضلة القلب، ووفاتها في الحال.

 

 

 

 

وأضاف طلبة أن أسرة المجني عليها تعيش حالة من الانهيار الشديد، مؤكدًا أن الأسرة لم يكن هدفها سوى الحفاظ على بيت ابنتهم وتكوين أسرة مستقرة، رغم الخلافات المتكررة. 

وأوضح أن كبار العائلات في مشتهر  تدخلوا أكثر من مرة لمحاولة حل المشكلات، مع تقديم تعهدات بعدم التعرض لها أو إيذائها.

وأشار محامي الأسرة  بـ القليوبية إلى أن أقوال الشهود كافة أكدت تكرار وقائع التعذيب والضرب التي تعرضت لها المجني عليها قبل وفاتها، وهو ما تدعمه التحقيقات الجارية أمام جهات القضاء المختصة والتي انتهت وإحالتها الى جنايات المنوفية.

