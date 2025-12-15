سيولة مرورية نسبية في القاهرة والجيزة.. وكثافات محدودة على المحاور والطرق

الإثنين 15 ديسمبر 2025
شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، حالة من السيولة المرورية النسبية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف لرجال  الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحركة وتنظيمها تزامنًا مع ذروة الصباح.

حملات أمنية على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون

ضبط 3 أشخاص بعد تداول فيديو اعتداء بسلاح أبيض وحيازة مخدرات بالقليوبية

 القاهرة:

شهد كورنيش النيل وشارع رمسيس ومنطقة وسط البلد تباطئ حركة السيارات، فيما ظهرت كثافات محدودة أعلى كوبري أكتوبر باتجاه مدينة نصر، نتيجة تزايد الكثافة المرورية في توقيت الذروة.


كما تعمل الخدمات المرورية على تيسير الحركة بمناطق صلاح سالم والمعادي ومدينة نصر دون أي معوقات مؤثرة حتى الآن.

كما تباطأت حركة السيارات بشارع شبرا مصر وامتداد القادم من مناطق شبرا الخيمة والمظلات فى اتجاه وسط القاهرة نتيجة زيادة الأحمال.

 الجيزة:

سادت حركة مرورية منتظمة في معظم الطرق، خاصة بمحور صفط اللبن وشارع الهرم والجيزة الرئيسي، بينما ظهرت كثافات متوسطة أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى أكتوبر، مع تعزيز الخدمات لتسيير الحركة، بالأضافة الى ظهور أحجام مرورية بشارع فيصل نتيجة وزيادة الأحمال، وتباطؤ حركة السيارات بكوبرى الجلاء وشارع التحرير بالدقي مرورًا الى جامعة القاهرة نتيجة زيادة الأحمال.

 القليوبية:

شهدت مداخل ومخارج المحافظة كثافات متوسطة خاصة على الطريق الزراعي والدائري الإقليمي المتجه إلى بنها وشبرا الخيمة، فيما تم نشر الخدمات المرورية لمتابعة الانسياب ومنع التكدسات.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم التنسيق مع غرف الطوارئ بالمحافظات الثلاث لمتابعة أي طوارئ أو أعطال محتملة، مع استمرار الحملات لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

