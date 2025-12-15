الإدارية العليا: عبء إثبات مخالفات الانتخابات على المدعي

18 حجم الخط

رسخت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًّا هامًّا يتعلق بعبء الإثبات في قضايا الطعون على نتائج الانتخابات، وذلك في ضوء سلسلة من الأحكام الصادرة مؤخرًا قضت بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر وإعادتها بسبب عدم تسليم محاضر الفرز ووجود أخطاء في التجميع.

التأكيد على تسليم محاضر الفرز والاعتراضات

وأكدت المحكمة في حيثيات أحكامها على الأهمية القانونية لمحاضر الفرز التي تباشرها اللجان العامة، وشددت على أن المشرع أوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات التي تمت، وإثبات كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز.

كما ألزمت المحكمة بتطبيق النص القانوني الذي يوجب تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم.

واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة السبيل أمام المرشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعون وقوعه من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز، سواء في اللجان الفرعية أو في حصر الأصوات باللجان العامة، وذلك تمهيدًا للطعن أمام المحكمة المختصة.

عبء الإثبات والتزام الإدارة بتقديم المستندات

واستقر قضاء المحكمة على أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، إلا أنها أوضحت أن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل وإلقاء عبء الإثبات على الإدارة إنما يكون في حالة واحدة: عندما تكون الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط، ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصمة.

وفي هذه الحالة، أكدت المحكمة وجود التزام قانوني يقع على عاتق الجهة الإدارية يتمثل في: الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعي وإيداع المستندات التي تحت يدها تمكينًا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي.

اعتبار نكول الإدارة "سوء قصد"

وفي سياق متصل، أشارت المحكمة إلى أن القرينة التي يأخذ بها قضاء مجلس الدولة بترجيح احتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة (باعتبار الإدارة حائزة لكافة الأوراق الرسمية) لا تعدو كونها بديلًا عن الأصل، وهدفها عدم تعطيل الفصل في الدعوى الإدارية.

وشددت المحكمة على خطورة مسلك الجهة الإدارية المتمثل في "النكول عن تقديم المستندات"، معتبرة أن هذا المسلك يكشف عن أحد أمرين: إما أنها تفتقد لأي سند يبرر مسلكها ويضفي شرعية على قراراتها، أو أن لديها ما تقدمه، لكنها تمتنع عن ذلك بما يرين على مسلكها "سوء القصد"، وهو ما يعيق إعلاء الحق وسيادة القانون.

