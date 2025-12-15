الإثنين 15 ديسمبر 2025
حوادث

بالأسماء، الداخلية: السماح لـ 42 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

قررت وزارة الداخلية، السماح  بالإذن لـ 42 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

الداخلية تصدر قراري التجنس بالأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية 

 

وتضمنت نص قرار رقم 2065 لسنة 2025، يقضي بالسماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير بمباشرة  اختصاصات الوزير في هذا الشأن.

سيولة مرورية نسبية في القاهرة والجيزة.. وكثافات محدودة على المحاور والطرق

حملات أمنية على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون

كما أصدرت  الوزارة القرار رقم 2064 لسنة 2025، بنفس الشروط، للسماح لـ21 مواطنًا آخر بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، على أن يُنشر القراران في الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2025، ومفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير.

البيان الكامل بأسماء المواطنين والجنسية المأذون التجنس بها:

قرار 2065 لسنة 2025:
سيف أشرف عيد محمد – القاهرة – 6/3/2003 – الأمريكية
عمر طه السعداوى طه ضيف – الغربية – 14/5/2004 – الأمريكية
حازم هشام عبد الغفار عثمان – أمريكا – 20/6/2000 – الأمريكية
أدهم أحمد أمين الششتاوى – أمريكا – 26/4/2002 – الأمريكية
نورا عبد المنعم عبد الهادى حسين – الإسكندرية – 18/6/1973 – الأمريكية
رضا أحمد يوسف محمد – القاهرة – 5/12/1966 – الكندية
طارق محمد محسن سيد العرقان – القاهرة – 7/10/1978 – الكندية
شوكت صابر مسلمى مبروك – الشرقية – 28/4/1967 – الكندية
يوسف ثروت منير حليم – كندا – 1/11/2004 – الكندية
سارة هشام السيد محمد حسين الجمل – كندا – 27/8/2024 – الكندية
ياسمين مصطفى عبد الله حفنى طه – أسيوط – 5/9/2014 – الألمانية
كريم السيد خفاف عبد العزيز محمد – الشرقية – 29/7/2004 – الإيطالية
إسلام محمد على أمين إسماعيل – الشرقية – 12/12/1998 – الإيطالية
زهير إبراهيم محمد أمين – الغربية – 29/9/1971 – الإيطالية
على محمد محمود خميس – إيطاليا – 24/4/2007 – الإيطالية
عادل مصطفى عصام الدين إبراهيم خليل – إيطاليا – 4/4/2005 – الإيطالية
حمادة صلاح حمادة مدبولي – المغرب – 10/5/2001 – المغربية
حازم عبد الحكيم سعد بدر منصور – الجيزة – 19/11/2002 – التونسية
يوسف أحمد محمد إبراهيم البحيرى – القاهرة – 19/8/1979 – الهولندية
خالد عبد القادر عبد الله دياب – القاهرة – 24/2/1967 – كومنولث دومنيكا
محمد حسن عطية على – الدقهلية – 7/9/1981 – الأيرلندية

قرار 2064 لسنة 2025:
محمد سامى محمد سالم – القاهرة – 2/5/1990 – الألمانية
عبد الرحمن محمد ثابت عبد المجيد عثمان – القاهرة – 27/7/1998 – الألمانية
حسام مجدى عبد الحليم محمد – القاهرة – 29/5/1992 – الألمانية
خالد جلال عبد الكريم محمد أبو بكر – الإسكندرية – 6/7/1996 – الألمانية
عمرو محمد شفيق عيد يوسف – القليوبية – 7/3/1999 – الإيطالية
عمر محمود عبد الحميد عبد الرحيم – الشرقية – 25/5/2009 – الإيطالية
ماثيو رامى ماهر موسى بسطا – أسيوط – 24/9/2007 – الإيطالية
يوسف أحمد عصام الدين إبراهيم خليل – إيطاليا – 23/12/2007 – الإيطالية
سمير زكى فهيم مصطفى راضى – إيطاليا – 23/6/2006 – الإيطالية
يوسف محمد سعد البنا – إيطاليا – 15/3/2005 – الإيطالية
حمزة السيد أبو النجا حسين – الإسكندرية – 3/4/1995 – الهولندية
فيلوباتير رياض وهبة بغدادى – الجيزة – 9/2/2001 – الأمريكية
يوسف هانى بكر عبد الوهاب الباز – أمريكا – 21/2/2017 – الأمريكية
فارس نبيل عواد الحلقى – الكويت – 30/5/2005 – السورية
محمد صبحى راتب سليمان القطاوى – الشرقية – 10/1/2006 – الفلسطينية
عبد الهادى محمد سالم عبد الهادى – القاهرة – 21/8/2005 – الليبية
سيف عادل عبد الوهاب ارادى – القاهرة – 12/1/2005 – الكندية
سيف الدين وائل زغلول شافعى عوض – القاهرة – 11/3/2002 – الكندية
يوسف محمد مصطفى أحمد حسن أبو ميرة – القاهرة – 16/5/2006 – كومنولث دومنيكا
يوسف عاصم بسطويسى أحمد – القاهرة – 10/9/2003 – البريطانية
محمد حسن محمد حسن عبد النبى – القاهرة – 30/5/2005 – البريطانية

