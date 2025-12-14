أخبار مصر اليوم: ضخ 100 سلعة مخفضة في سوق اليوم الواحد بالمرج.. تحذير من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق.. السكك الحديدية تعلن تطوير وتأهيل الجرارات القديمة

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءات اهم الاخبار كما يلي

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد، إنفوجراف لأعمال تطوير الوحدات المتحركة لـ الهيئة مما يبرز تحديثا شاملا يشمل عربات ركاب جديدة (تالجو وفاخرة)، وتطوير وتأهيل الجرارات القديمة، وإدخال عربات بضائع حديثة، مع التركيز على توطين الصناعة محليًا (مثل مصانع المكونات) وزيادة كفاءة التشغيل وراحة الركاب عبر تكييفات ومخارج كهرباء وخدمات متطورة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية مثل الإشارات والمزلقانات لضمان الأمان والسرعة، ضمن خطة طموحة حتى 2030.

أعلنت جامعة أسيوط عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك منذ عدة أيام عن صدور قرارات بتعيين وتجديد لرؤساء بعض الأقسام بعدد من كليات ومعاهد الجامعة.

ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكثر من 100 سلعة غذائية واستهلاكية متنوعة، من إنتاج 22 شركة تابعة، وذلك ضمن فعاليات سوق اليوم الواحد بحي المرج، الذي افتتحه صباح اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهذا في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات لمناقشة مجالات التعاون في الخدمات الصحية والدعم الفني والتشغيلي بالمنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه فى ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس يستمر تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة .

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفدًا من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أسامة كمال رئيس اللجنة، والنائب محمد ذكى وكيل اللجنة، والنائب جلال القادري وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة.

طورت جامعة عين شمس إدارة حسابات الطلاب الوافدين التابعة للإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للتعامل المالي مع الطلاب الوافدين فيما يخص الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات المختلفة.

وزعت وزارة الأوقاف، طنين من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والقاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة وشمال سيناء، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.