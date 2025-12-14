القابضة للصناعات الغذائية تضخ 100 سلعة مخفضة في سوق اليوم الواحد بالمرج

18 حجم الخط

ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكثر من 100 سلعة غذائية واستهلاكية متنوعة، من إنتاج 22 شركة تابعة، وذلك ضمن فعاليات سوق اليوم الواحد بحي المرج، الذي افتتحه صباح اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهذا في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

وشملت السلع المطروحة السلع الأساسية والبقوليات، واللحوم والدواجن، والزيوت، والمنظفات المنزلية والشخصية، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الحرة، في إطار خطة الوزارة للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

أسعار السلع بسوق اليوم الواحد

وفي هذا السياق، طرحت الشركة المصرية لتسويق اللحوم والدواجن لحومًا سودانية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو بدلًا من 320 جنيهًا، وكبدة مجمدة 400 جرام بسعر 75 جنيهًا بدلًا من 85، ولحم مفروم مجمد 500 جرام بسعر 125 جنيهًا بدلًا من 135، ومكعبات لحم مجمدة بسعر 245 جنيهًا للكيلو بدلًا من 260، بالإضافة إلى دواجن برازيلي مجمدة بسعر 130 جنيهًا للكيلو بدلًا من 140، وتونة بسعر 25 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

كما دفعت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بتشكيلة واسعة من الزيوت النباتية بأحجام مختلفة، من بينها زيوت الخليط، وبذرة القطن، ودوار الشمس، إلى جانب طرح منتجات المنظفات والصابون وسوائل الغسيل والعناية الشخصية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

وقدمت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى (Cairo Bake) مجموعة متنوعة من المخبوزات والحلويات، شملت البسكويت والكعك والبيتي فور والكوكيز والغريبة، فضلًا عن الخبز والتوست والفينو والكايزر والفطائر، بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات.

وفي السياق ذاته، شاركت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بطرح الدقيق بأنواعه المختلفة، والسميد، وخلطات الكيك، والمكرونة بأوزان متعددة، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية.

كما طرحت شركة تسويق الأرز أصنافًا متعددة من الأرز والمكرونة والشاي والملح بأسعار مخفضة، إلى جانب مشاركة مضارب الدقهلية ومضارب البحيرة بطرح أنواع مختلفة من الأرز العريض والرفيع والكامولينو بنسب كسر متنوعة وأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الطازجة، وفّرت الشركة القابضة حزمة خضروات مشكلة بسعر جنيهين، إلى جانب كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، شملت الطماطم والبطاطس والبصل والباذنجان والفلفل والكوسة والكرنب، فضلًا عن البرتقال والتفاح والكانتلوب والكاكا، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

كما شهد السوق طرح عدد من السلع الأساسية المدعمة، من بينها الأرز والسكر والزيت والبيض، ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى إتاحة السلع للمواطنين بأسعار عادلة، وضبط حركة الأسواق، والتوسع في منافذ البيع المباشر.

