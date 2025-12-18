نهاية العالم ليست غدًا، 72 ساعة تفصل البشرية عن "يوم القيامة المداري"

18 حجم الخط

يحذر خبراء فضاء من أن المدار الأرضي المنخفض يقترب بسرعة من نقطة حرجة قد تفقد البشرية القدرة على التحكم في حركة الأقمار الصناعية والمركبات غير المأهولة حول كوكبنا.

ووفق تحليلات حديثة، إذا فقدت هذه المركبات قدرتها على المناورة فجأة بسبب عاصفة شمسية أو خلل تقني، فلن يملك العلماء سوى أقل من 72 ساعة لتفادي سلسلة اصطدامات مدمرة.

ويتزايد عدد الأجسام المدارية بوتيرة متسارعة نتيجة إطلاق كوكبات ضخمة من الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والتجارة، وهو ما يزيد من تراكم الحطام الفضائي ويرفع احتمالات الاصطدام، بالإضافة إلى تلويث الطيف الراديوي والمرئي وتأثيرات غير مفهومة على الغلاف الجوي العلوي.

تشير بيانات مجلة New Scientist إلى ارتفاع عدد الأقمار الصناعية النشطة من نحو 4000 قمر عام 2018 إلى حوالي 14 ألف قمر اليوم، مع كون كوكبة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث تضم أكثر من 9000 قمر على ارتفاعات بين 340 و550 كيلومترًا فوق سطح الأرض.

لتقييم المخاطر، طوّر باحثو جامعة برينستون مقياسًا أطلقوا عليه اسم “ساعة الاصطدام”، موضحين أن الأقمار الصناعية في 2018 كانت ستستغرق حوالي 121 يومًا لحدوث أول اصطدام كبير في حالة فقدان قدرتها على المناورة، بينما اليوم تقل هذه المدة إلى 2.8 يوم فقط، ما يعكس هشاشة الوضع الحالي.

ويقول البروفيسور هيو لويس من جامعة برمنغهام: “هذه الساعة لا تُظهر فقط مدى ازدحام المدار، بل تطرح سؤالًا وجوديًا: هل يمكننا الاستمرار في بناء هذا الصرح الهش؟ كلما زاد عدد الأقمار، ازدادت خطورة الانهيار عند أول خلل”.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فإن شركات كبرى، مثل سبيس إكس، أمازون، وشركات صينية، تخطط لإطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الإضافية في السنوات المقبلة، مما يزيد من المخاوف من أن يصبح الفضاء المداري قريب الأرض غير صالح للاستخدام، ويغلق نافذة حيوية أمام الأنشطة العلمية والتجارية المستقبلية.

