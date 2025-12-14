الأحد 14 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

هيئة الإسعاف تحذر من مخاطر التدفئة بالمواقد البدائية في الشتاء

نيران المواقد البدائية
نيران المواقد البدائية
حذرت هيئة الإسعاف المصرية من مخاطر التدفئة باستخدام نيران المواقد البدائية مع قدوم فصل الشتاء، مؤكدة أن الأدخنة الخانقة الناتجة عنها تمثل خطرا جسيما قد يصل إلى الاختناق والوفاة، إلى جانب احتمالات اندلاع الحرائق بسبب اللهب المكشوف.

سوء التهوية داخل المنازل يزيد من خطورة استنشاق الغازات السامة

وأشارت هيئة الإسعاف المصرية إلى أن سوء التهوية داخل المنازل يزيد من خطورة استنشاق الغازات السامة، وفي مقدمتها أول أكسيد الكربون المعروف بـالقاتل الصامت، داعية المواطنين إلى الالتزام بوسائل التدفئة الآمنة والحرص على تهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد.

 

الصحة: فتح باب التقدم لشغل وظائف قيادية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية على أهمية الوعي المجتمعي للحد من هذه الحوادث، مطالبة الأسر بعدم ترك مصادر التدفئة مشتعلة دون رقابة، خاصة أثناء النوم، حفاظًا على سلامة الأرواح.

خطورة التروسيكلات

من جانب آخر، وفي إطار مختلف، حذرت هيئة الإسعاف من الاستهتار في القيادة، مؤكدة أنه لا يزال السبب الرئيسي وراء مئات حوادث الطرق، وأن فرقها الإسعافية شهدت فظاعة هذه الحوادث وما خلفته من قصص مؤلمة راح ضحيتها العديد من الأبرياء. 

وبينت أن أرشيفات الهيئة أظهرت حادث مفجع أسفر عن عدة مصابين، نتيجة استغلال «التروسيكلات» كوسيلة نقل جماعي، وهو ما يمثل ظاهرة متفاقمة تهدد سلامة الركاب والمارة خاصة بالقرى والنجوع.

وأكدت الهيئة أن دورها لا يقتصر على الإسعاف والاستجابة الطارئة، بل يشمل رصد مسببات الحوادث والتوعية بمخاطرها للحد من ما وصفته بـ«نزيف الأسفلت»، عبر تعزيز سلوكيات القيادة الواعية والمسئولة.

