أخبار مصر، اليوم تسليم جثمان نيفين مندور، انتخابات الإعادة مستمرة بـ 13 محافظة، خطاب ترامب للأمريكيين، قرار النواب الأمريكي في حرب فنزويلا، المنيا تنتظر العودة الأخيرة لأبنائها، وحكايات سيدات البرتقال

تواصل لجان الاقتراع استقبال الناخبين، اليوم الخميس، في ثاني وأخر أيام التصويت بجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد.

تستعد هيئة الأنفاق لتشغيل مونوريل شرق النيل خلال الأسابيع القادمة بشكل رسمي للمرة الأولى وسط توقعات أن يستقبل الركاب خلال التشغيل الأول له منتصف يناير القادم.

كأس العرب، يسدل الستار اليوم الخميس على منافسات بطولة كأس العرب، المقامة في قطر بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

تستمر اليوم الخميس عملية التصويت داخل البلاد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت مساء اليوم، لتبدأ عملية فرز الأصوات



أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيُّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

بين الذهب الأصفر الذي يتلألأ تحت أشعة الشمس، تتشكل حكايات لا تُروى إلا في موسم حصاد البرتقال، هنا، في بساتين القليوبية، تتحوَّل الحياة مع قدوم الشتاء، ويصبح الرزق أقرب إلى أبواب الكثيرين



تستعد أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور لتسلم جثمانها اليوم، عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة المختصة.

ردَّت وزارة الداخلية على البيان المنسوب إلى أحد الأحزاب السياسية، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية داخل لجنتين بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية.

كأس عاصمة مصر، أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجمعة في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025/ 2026.

وتقام الجمعة 3 مباريات هامة في بطولة كأس عاصمة مصر..

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، خطابًا من البيت الأبيض استعرض فيه سياسات إدارته وإنجازاته خلال الفترة الماضية. وخاطب الأمريكيين قائلًا..

رفض مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروعين يهدفان لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات وفنزويلا، في تصويت جاء بفارق ضئيل، وصوت المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون..

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو أن الولايات المتحدة تسعى لفرض حكومة تكون “دمية” بيدها، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة لن تصمد أكثر من 48 ساعة

شهدت مدينة بوكيت التايلاندية حادثًا غير مألوف أسفر عن مصرع سائح أسترالي، بعدما اصطدم بعنف بباب زجاجي داخل أحد المطاعم خلال ساعات الليل المتأخرة.

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء..

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى..

تنتظر أسر كل من مايكل حنا فايز شلبي، مواليد 2007، ومينا هاني جاد، مواليد نوفمبر 2004، وجرجس جرجس ناجح حنا عبد الله، 22 عامًا، بـ محافظة المنيا، انتهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم جثامين أبنائهم تمهيدًا لعودتها إلى ذويهم ودفنها بمسقط رأسهم.

