وزير التموين: هدفنا تعزيز كفاءة المطاحن لضمان استقرار وجودة الخبز المدعم

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بضرورة رفع كفاءة منظومة الطحن وضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتعزيز كفاءة إنتاج الدقيق، بما يدعم استقرار منظومة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها منظومة الخبز المدعم.

جاء ذلك خلال اجتماعً موسع له مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة سير العمل بالشركات.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة مراحل الإنتاج والتخزين والنقل داخل شركات المطاحن، والالتزام الصارم بالمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن توفير دقيق عالي الجودة ويحد من معدلات الفاقد.

وأكد استمرار الوزارة في دعم خطط التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية لشركات المطاحن، تحقيقًا لمستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لشركات المطاحن، ومعدلات الإنتاج والطاقة التشغيلية، وخطط الصيانة والتطوير، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة الطحن، وسبل تحسين جودة الدقيق وتقليل الفاقد، بما ينعكس إيجابيًا على منظومة الخبز المدعم ويُسهم في تعزيز استقرار السلع الأساسية على مستوى الجمهورية.

