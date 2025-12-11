الخميس 11 ديسمبر 2025
كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو وصور)

الخط الرابع لمترو
الخط الرابع لمترو الأنفاق
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، كاشفة عن حجم التقدم الكبير في الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الحيوي، الذي يأتي في إطار التوجهات الرئاسية للتوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، وتحقيق نقلة نوعية في وسائل النقل صديقة البيئة التي تخدم ملايين المواطنين في القاهرة الكبرى.

وتتسارع وتيرة العمل في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيسعبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز شبكة النقل النظيف والحديث. ويمثل هذا المشروع أحد أهم محاور منظومة النقل المستدام، لما يقدمه من خدمات مباشرة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ولما يسهم به في تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة.

وتبلغ أطوال المرحلة الأولى الجاري تنفيذها 19 كيلومترًا، وتضم 17 محطة؛ 16 منها نفقية ومحطة واحدة سطحية. وينطلق المسار من غرب الطريق الدائري عند حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة المتقاطعة مع الخط الثاني للمترو

وتتولى تنفيذ هذه المرحلة مجموعة من كبرى شركات المقاولات الوطنية، من بينها المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، كونكورد، بتروجيت، وحسن علام للإنشاءات، ويستمر المسار لاحقًا ليرتبط بالخط الأول للمترو عند محطة الملك الصالح، ثم ينتهي عند محطة الفسطاط.

وتشهد محطات المرحلة الأولى أعمالًا إنشائية مكثفة بالتوازي مع عمليات الحفر النفقي، حيث يتم تخصيص نفق مستقل لكل اتجاه، باستخدام أربع ماكينات حفر نفقي متطورة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الدقة والسرعة في التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، تجري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع، والتي تمتد من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة بطول 26.9 كيلومتر، وتشمل 21 محطة منها 6 علوية و15 نفقية. ويمتد المسار نفقيًا ليتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة، ثم يمر بطريق النصر ومدينة نصر، ويتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، قبل أن يمتد عبر شوارع حافظ إبراهيم وأحمد الزمر والميثاق، وصولًا إلى المسار السطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم. ثم يستكمل رحلته علويًا أمام أكاديمية الشرطة، وعبر محوري السادات ومصطفى كامل، وصولًا إلى ورشة العمرة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/السويس.

كما تُدرس المرحلتان الثالثة والرابعة لاستكمال ربط المناطق الحيوية، حيث تمتد المرحلة الثالثة من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري بطول 16.3 كيلومتر وعشر محطات، لخدمة سكان أكتوبر وربط المسار بمونوريل غرب النيل. فيما تواصل المرحلة الرابعة الامتداد من القاهرة الجديدة إلى مطار العاصمة بطول 38.7 كيلومتر وثماني محطات، وصولًا إلى العاصمة الإدارية وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف.

ويمثل الخط الرابع محورًا استراتيجيًا يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة المترو القائمة، مع تقديم خدمة مباشرة لمناطق الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة، ما يساهم في تخفيف الازدحام وتسهيل التنقل للمواطنين.

ومن المتوقع أن يخدم الخط الرابع نحو 1.5 مليون راكب يوميًا عقب اكتماله، ليصبح أحد أهم شرايين النقل الجماعي في مصر، وداعمًا رئيسيًا لخطط التنمية العمرانية والاقتصادية.

 

