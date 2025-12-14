«الصحة» تنظم ندوة تثقيفية عن «إدارة الأزمات محددات الأمن القومي»

18 حجم الخط

نظمت وزارة الصحة والسكان ندوة تثقيفية بعنوان «إدارة الأزمات محددات الأمن القومي»، في إطار حرصها على تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية إدارة الأزمات ودورها في دعم الأمن القومي.

استقرار المنظومة الصحية وقدرتها على مواجهة الطوارئ

تهدف الندوة إلى رفع كفاءة الاستعداد للتحديات، وترسيخ التخطيط المسبق والتنسيق بين الجهات، لضمان استقرار المنظومة الصحية وقدرتها على مواجهة الطوارئ.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الندوة استهدفت القيادات الإدارية والتنفيذية بدواوين الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، إلى جانب مديري المستشفيات ونوابهم ووكلائهم والجهات التابعة، بإجمالي 250 مشاركًا، وذلك لرفع الوعي وبناء القدرات القيادية في إدارة الأزمات، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لدعم الأمن الصحي القومي.

وأضاف «عبد الغفار» أن الندوة ناقشت تهديدات الأمن القومي المصري، وآليات إدارة الأزمات والتعامل الفعال معها، مؤكدًا أن إدارة الكوارث ركيزة استراتيجية أساسية تضمن استمرارية العمل، وحماية الموارد، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي، مع تمكين اتخاذ قرارات رشيدة في الوقت المناسب لمواجهة التحديات المتسارعة.

تعزيز القدرات المهنية ورفع كفاءة العاملين

من جانبه، قال الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية: إن الندوة نظمت بالتعاون مع قطاع تنمية المهن الطبية، في إطار تعزيز القدرات المهنية ورفع كفاءة العاملين، لتمكينهم من التعامل احترافيًا مع المواقف الطارئة والمتغيرات في بيئة العمل.

وفي كلمته، أعرب اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تقديره لجهود الوزارة في تأهيل العاملين ورفع وعيهم بالتهديدات الأمنية، مؤكدًا أهمية إلمام كل فرد بهذه التحديات، ومتمنيًا تعميم مثل هذه البرامج على مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الوطني والاستعداد للمخاطر.

