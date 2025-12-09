رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد بعدد من الكليات

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات الأكاديمية الجديدة التي شملت تعيين وكلاء جدد بكليات الطب البيطري والتمريض والتجارة.

دعم الهيكل الإداري للكليات بجامعة أسيوط

يأتي ذلك في إطار دعم الهيكل الإداري للكليات بجامعة أسيوط وتعزيز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

قرارات رئيس جامعة أسيوط

وتضمنت قرارات رئيس جامعة أسيوط ؛ تعيين الدكتور خالد محمد أحمد حسانين، الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بالجامعة، وكيلًا لكلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، ولمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تعيين الدكتورة ماجدة أحمد محمد منصور، الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بالجامعة، وكيلًا لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب حتى بلوغها السن القانونية للمعاش.



كما شملت قرارات رئيس جامعة أسيوط تعيين الدكتورة إنجي فاروق أحمد مراد، الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة بالجامعة، وكيلًا لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ولمدة ثلاث سنوات.

وهنأ المنشاوي رئيس جامعة أسيوط القيادات الأكاديمية التي شملتها القرارات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، وموجهًا بضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية داخل الأقسام والقطاعات المختلفة، بما يواكب نظم التعليم المتطورة، ويلبي متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، ويسهم في تعزيز التميز والريادة في الأداء الجامعي.

