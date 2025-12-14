الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث تطبيق الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية

وزير الصحة
وزير الصحة
18 حجم الخط
ads

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات لمناقشة مجالات التعاون في الخدمات الصحية والدعم الفني والتشغيلي بالمنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شمل مراجعة الموقف التنفيذي للملفات المشتركة، بما في ذلك الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية التي أعدتها الوزارة، ومحور التحول الرقمي في الفترة المقبلة.

تجميع وتأمين بيانات المرضى

وأضاف عبدالغفار أن اللقاء تناول إمكانية التعاون في تجميع وتأمين بيانات المرضى، لدعم اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ميكنة الوحدات الصحية بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.

وزير الصحة يناقش توسيع فحص مرض السل ومراقبة المياه بتقنيات جزيئية حديثة

«الصحة» تنظم ندوة تثقيفية عن «إدارة الأزمات محددات الأمن القومي»

حضر الاجتماع اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

كانت نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل متخصصة حول القواعد المنظمة لإعداد الموازنات على أساس البرامج والأداء، بمشاركة مسؤولي البرامج والموازنة من مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

جاءت الورشة في إطار دعم توجهات الدولة لتطوير منظومة التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وربط الموارد بالأهداف الاستراتيجية والنتائج القابلة للقياس، وأقيمت بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة تعد جزءًا من خطة بناء قدرات العاملين في التخطيط والموازنة والمتابعة، لضمان تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء بشكل سليم، وتحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن موازنة البرامج والأداء أداة حديثة للتخطيط الاستراتيجي، تسهم في مواءمة الخطط مع الأهداف، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على النتائج، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتوحيد الجهود بين القطاعات.

خلال الورشة، استعرض الدكتور محمد جمال الدين السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، المعوقات التنفيذية وسبل التغلب عليها، إلى جانب مفهوم مصفوفة البرامج وخصائصها، ودورها في ربط البرامج بالأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء القابلة للقياس.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه الموازنة أسلوب متطور يربط الاعتمادات المالية بالنتائج المستهدفة، ويحدد أولويات الإنفاق لتحسين الخدمات، مع منح الدولة مرونة في مواجهة الأزمات، ودعم الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ رؤية «مصر 2030»، كما أكد أنها تترجم برنامج عمل الحكومة عبر تسريع الإنجاز، وتحسين الأداء، وتوحيد الجهود، وتعزيز تقييم الأداء بمؤشرات واضحة تشمل المدخلات والمخرجات والنتائج والآثار.

في الختام، أكدت الدكتورة نهلة تعيلب، مدير عام المتابعة والتقييم، أن تطبيق هذه الموازنة خطوة محورية لتطوير منظومة المتابعة داخل الوزارة، حيث تقيس الأثر الفعلي للإنفاق، وتحسن الكفاءة المؤسسية، وتوجه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيرًا، لدعم أهداف الوزارة والارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية التحول الرقمي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الوحدات الصحية الموقف التنفيذى المنظومة الصحية العاصمة الجديدة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان والتحول الرقمى

مواد متعلقة

وزير الصحة يناقش توسيع فحص مرض السل ومراقبة المياه بتقنيات جزيئية حديثة

«الصحة» تنظم ندوة تثقيفية عن «إدارة الأزمات محددات الأمن القومي»

هيئة الإسعاف تحذر من مخاطر التدفئة بالمواقد البدائية في الشتاء

الصحة: فتح باب التقدم لشغل وظائف قيادية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

هيئة الدواء: إصدار 700 ترخيص لمؤسسات ومصانع ومستودعات في نوفمبر

الرعاية الصحية: لأول مرة إنقاذ مريض سبعيني من تمدد بالشريان الأورطي بالقسطرة والدعامات دون تدخل جراحي

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

شاهد، أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads