رئيس جامعة عين شمس يشيد بنتائج مبادرة "تحالف وتنمية"

أشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بإعلان نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع اتفاقيات التحالفات الفائزة، والتي جرت تحت رعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المبادرة تمثل ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم الابتكار وتمكين البحث العلمي لخدمة خطط التنمية المستدامة 2030.

زين العابدين: الدولة ملتزمة بتعزيز الاقتصاد المعرفي

وأكد أن ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول تحويل التحالفات الإقليمية إلى محركات اقتصادية لإنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل، يعكس التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد المعرفي ودور الجامعات في دعم الملفات التنموية ذات الأولوية بالمحافظات.



وأوضح أن جامعة عين شمس تشارك بفاعلية في عدد من التحالفات العلمية والتنموية، مستندة إلى خبراتها البحثية ومراكزها المتخصصة وكوادرها المتميزة، بما يساهم في تحويل الابتكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشاركة 104 تحالفات وتخصيص مليار جنيه لدعم مشروعات الابتكار بالأقاليم يعكس حجم الثقة في قدرة التحالفات الوطنية على تقديم حلول واقعية تدعم خطط الدولة وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والمبتكرين.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الدعوة التنافسية لمبادرة "تحالف وتنمية" التي انطلقت في 17 فبراير 2025 جاءت ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت لقاءات وورش عمل في مختلف الأقاليم لدعم بناء التحالفات، حيث تقدمت 104 تحالفات، وتم اختيار 9 منها وفق آليات تقييم دقيقة شملت الجوانب الفنية والتنفيذية، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي مبتكر يدعم النمو الشامل وتنافسية الاقتصاد المصري.

وشملت التحالفات الفائزة ما يلي:

إنتاج أعلاف حيوانية مستدامة باستخدام التكنولوجيا



في إقليم القاهرة الكبرى، فاز تحالف تقوده جامعة عين شمس ويضم 8 أعضاء، ويرتكز على إنتاج أعلاف حيوانية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة لدعم الأمن الغذائي، من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، ومخلفات التصنيع الغذائي.

كما فاز تحالف آخر تمثله جامعة القاهرة ويضم 7 أعضاء، ويعمل على تعزيز التحول المؤسسي للجامعات نحو الابتكار وريادة الأعمال اعتمادًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وشمل الإقليم أيضًا تحالفًا تقوده الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويضم 9 أعضاء، ويركز على تطوير قطاع تصميم أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة لرفع التنافسية وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تحالف تمثله مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويضم 7 أعضاء، ويستهدف توطين صناعة المواد الدوائية المرجعية وبناء خبرات وطنية تدعم الأمن الدوائي.

وفي إقليم الإسكندرية، تم اختيار تحالف بقيادة جامعة الإسكندرية ويضم 7 أعضاء، ويرتكز على تعزيز صناعة المركبات الكهربائية والنقل الذكي من خلال زيادة المكون المحلي وتأهيل الكوادر.

تطوير منظومة ذكية لصناعة الألبان

أما إقليم الدلتا، فضم تحالفًا تقوده جامعتا المنصورة ودمياط 12 عضوًا، ويركز على تطوير منظومة ذكية لصناعة الألبان؛ بهدف تحسين الجودة ودعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

