الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وعد بالانتقام، ترامب يستقبل رفات الجنديين الأمريكيين ضحايا داعش في سوريا (فيديو)

ترامب يستقبل رفات
ترامب يستقبل رفات الجنديين الأمريكيين، فيتو
18 حجم الخط

نشرت مارجو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من مقاطع الفيديو تظهر مراسم الاستقبال الرسمي لرفاة الجنديين الأمريكيين الذين قُتلا في كمين نفذه تنظيم داعش قرب تدمر في سوريا الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى رفات المترجم المدني الأمريكي الذي استُشهد في نفس الهجوم.

وأعلن الجيش الأمريكي أن الجنديين هما الرقيب إدجار برايان توريس توفار، 25 عامًا من دي موين بولاية أيوا، والرقيب ويليام ناثانيال هوارد، 29 عامًا من مارشالتاون بولاية أيوا، وكلاهما كان عضوًا في الحرس الوطني لولاية أيوا.

 كما لقي المترجم المدني الأمريكي مصرعه في الهجوم، فيما أصيب ثلاثة أعضاء آخرون من الحرس الوطني.

 

وخلال حفل استقبال عيد الميلاد في البيت الأبيض، تعهد ترامب بالانتقام قائلًا: "سيلحق ضرر كبير بمن فعلوا ذلك".

وتأتي الحادثة ضمن سلسلة العمليات الأمريكية في سوريا التي استمرت لسنوات لتدريب القوات السورية الشريكة في الحرب ضد داعش، وتعتبر الهجمة الأخيرة الأكثر دموية منذ حادثة عام 2019 التي أودت بحياة جنديين أمريكيين ومدنيين اثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب سوريا داعش الجيش الأمريكي رفات الجنديين الحرس الوطني كمين إنتقام تدمر

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، ارتفاع البلدي وانخفاض البيضاء

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار اللحوم اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في الضاني والبتلو والكندوز بأسواق المحافظات

السيسي يستقبل اليوم البرهان لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفريغ الكاميرات بإصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي

معهد التغذية: بيضة واحدة تعادل قطعة لحم، ولهذا السبب يجب تناول البروتين يوميا

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads