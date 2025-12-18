وعد بالانتقام، ترامب يستقبل رفات الجنديين الأمريكيين ضحايا داعش في سوريا (فيديو)

18 حجم الخط

نشرت مارجو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من مقاطع الفيديو تظهر مراسم الاستقبال الرسمي لرفاة الجنديين الأمريكيين الذين قُتلا في كمين نفذه تنظيم داعش قرب تدمر في سوريا الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى رفات المترجم المدني الأمريكي الذي استُشهد في نفس الهجوم.

President Trump arrives at Dover Air Force Base to honor the fallen 🙏 pic.twitter.com/H6BPpNlgqb — Margo Martin (@MargoMartin47) December 17, 2025

وأعلن الجيش الأمريكي أن الجنديين هما الرقيب إدجار برايان توريس توفار، 25 عامًا من دي موين بولاية أيوا، والرقيب ويليام ناثانيال هوارد، 29 عامًا من مارشالتاون بولاية أيوا، وكلاهما كان عضوًا في الحرس الوطني لولاية أيوا.

كما لقي المترجم المدني الأمريكي مصرعه في الهجوم، فيما أصيب ثلاثة أعضاء آخرون من الحرس الوطني.

وخلال حفل استقبال عيد الميلاد في البيت الأبيض، تعهد ترامب بالانتقام قائلًا: "سيلحق ضرر كبير بمن فعلوا ذلك".

May God bless the memory of these fallen American Patriots 🙏🇺🇸 pic.twitter.com/Q9qzRmgiUt — Margo Martin (@MargoMartin47) December 17, 2025

وتأتي الحادثة ضمن سلسلة العمليات الأمريكية في سوريا التي استمرت لسنوات لتدريب القوات السورية الشريكة في الحرب ضد داعش، وتعتبر الهجمة الأخيرة الأكثر دموية منذ حادثة عام 2019 التي أودت بحياة جنديين أمريكيين ومدنيين اثنين.

