أسباب زيادة الالتهابات عند المرأة في الشتاء، وطرق الوقاية منها

يشهد فصل الشتاء زيادة في حالات الإصابة بالتهابات المهبل وغالبا ما تكون هذه الالتهابات ناجمة عن عدوى فطرية أو اختلال في توازن البكتيريا الطبيعية، وقد تتسبب في أعراض مزعجة مثل الحكة والاحمرار والحرقان في المنطقة الحساسة، مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية.

أسباب زيادة التهابات المهبل في الشتاء

أكدت الدكتورة أرتشانا داوان، أخصائية أمراض النساء وفق ما نشر على Onlymyhealth، أن فصل الشتاء يشهد انتشارًا أكبر لالتهابات المهبل والمسالك البولية.

أوضحت أن انخفاض درجات الحرارة والتغيرات الموسمية تؤثر على نمط حياة النساء، مما يزيد من احتمالية الإصابة بهذه الالتهابات.

الطقس البارد وخطر الإصابة

بحسب المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة، فإن التهاب المهبل البكتيري هو أكثر أنواع العدوى المهبلية شيوعًا بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا، وتزداد احتمالات الإصابة مع انخفاض درجة الحرارة.

وأضافت الدكتورة باجاج: "تلجأ معظم النساء إلى استخدام ملابس أثقل ويقلن من عدد مرات الاستحمام، ويستخدمن كميات أقل من الماء، ويقضين وقتًا طويلًا في أماكن مغلقة وحارة.

هذه العادات تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي لدرجة الحموضة والميكروبيوم، مما يزيد من انتشار العدوى مثل التهابات الخميرة والتهاب المهبل البكتيري".

الملابس الضيقة ومتعددة الطبقات

استخدام الملابس الحرارية والجوارب الضيقة والطبقات المتعددة يخلق بيئة رطبة حول المنطقة التناسلية، ما يسهل نمو الفطريات والبكتيريا ومعظم الملابس الشتوية مصنوعة من مواد صناعية تزيد من الاحتكاك وتراكم العرق، مما يؤدي إلى الحكة والأعراض الأخرى للعدوى.

تغيير عادات النظافة

مع برودة الطقس، تقل مرات الاستحمام أو تكون عملية الاستحمام سريعة وغير كافية، ما يؤدي إلى تراكم العرق والخلايا الميتة والإفرازات في المنطقة الحساسة.

والجمع بين هذه العادات وارتداء طبقات متعددة من الملابس يوفر بيئة مثالية لتطور العدوى.

الجفاف

انخفاض استهلاك الماء في الشتاء واستخدام أجهزة التدفئة يؤدي إلى جفاف الجسم، بما في ذلك أنسجة المهبل.

ويصبح ترطيب بطانة المهبل الطبيعي أقل، ما يزيد من تهيج المنطقة واختلال توازن الرقم الهيدروجيني، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى.

ضعف المناعة

انخفاض التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى نقص فيتامين د، بينما تضعف التغيرات المستمرة في درجات الحرارة والاستهلاك المتزايد للأطعمة السكرية خلال العطلات قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مما يزيد احتمال الإصابة بالالتهابات الفطرية والبكتيرية.

نصائح للوقاية من التهابات المهبل



أوصت طبيبة النساء ببعض الإجراءات البسيطة للوقاية من التهابات المهبل في الشتاء:

ارتداء ملابس داخلية قطنية خفيفة تسمح بتهوية أفضل.

الحفاظ على روتين نظافة لطيف ومنتظم.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

تناول الأطعمة الصحية والدافئة مثل المكسرات والبذور لتعزيز المناعة.

تجنب الملابس الضيقة لفترات طويلة.



باتباع هذه الإجراءات، يمكن الحد من التهابات المهبل المرتبطة بفصل الشتاء والحفاظ على صحة المنطقة الحساسة طوال الموسم البارد.

