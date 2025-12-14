توضيح عاجل من الكهرباء حول شحن العدادات وزيادة أسعار شرائح الاستهلاك

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو تدعي خلاله عدم قدرتها على شحن كارت الكهرباء من خلال شركة «فوري»، وادعاء تغيير العدادات وزيادة شرائح أسعار الكهرباء.

حقيقة وقف شحن كارت العدادات مسبوقة الدفع

وفي بيان لها، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه فيما يخص شحن كروت الكهرباء فأن الشركة تتعاقد من خلال شركات توزيع الكهرباء، مع عدد كبير من شركات ومنافذ الشحن الإلكتروني، من بينها: «شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، والتي تضم أكثر من ١٥ جهة شحن (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – خدماتي – ضامن – البنك الزراعي وغيرها)، بإجمالي يزيد عن ٢٨٠ ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية، وشركة فوري دهب، بما يزيد عن ٨٠ ألف نقطة شحن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وعدد من التطبيقات الإلكترونية المتاحة، مثل( My Fawry- سهل – وغيرها)، كما يتوافر أيضًا أكثر من ١٠٠٠ مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

حقيقة تحصيل رسوم علي تعديل أسعار شرائح الكهرباء

وأوضحت الشركة أنه فيما ذكر حول تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن تكلفة ١٢ ألف جنيه عاري تماما من الصحة ولا توجد أي قرارات أو إجراءات بهذا الشأن.

ونفت الشركة أيضا وجود أي زيادة في أسعار شرائح الكهرباء، وأن الأسعار المعمول بها حاليا هي المطبقة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أغسطس 2024.

وأكدت الشركة حرصها الكامل على الرد على جميع استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال القنوات الرسمية، وتشمل من خلال الخط الساخن ١٢١أو الصفحات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق طوارئ الكهرباء، وأهابت بالمواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.