في إطار التحول الرقمي، جامعة عين شمس تطور إدارة حسابات الطلاب الوافدين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
طورت جامعة عين شمس إدارة حسابات الطلاب الوافدين التابعة للإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للتعامل المالي مع الطلاب الوافدين فيما يخص الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات المختلفة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية جامعة عين شمس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لطلابها الوافدين، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، ضمن خطة الجامعة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

ويأتي هذا التطوير في ضوء توجيهات وإشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبمتابعة اللواء أحمد لاشين، أمين عام الجامعة، تأكيدًا لحرص الجامعة على تقديم منظومة خدمية متكاملة تليق باسم ومكانة جامعة عين شمس كإحدى أعرق الجامعات المصرية والإقليمية.

ويهدف مشروع التطوير إلى إنشاء وربط قواعد بيانات مالية إلكترونية متكاملة للطلاب الوافدين مع كليات الجامعة المختلفة، وإدارة الوافدين، والأساتذة الزائرين بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي، وتعزيز الدقة والشفافية، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.

كما يستهدف التطوير تبسيط وتيسير إجراءات استخراج إشعارات السداد، وتقليل الزمن اللازم لتقديم الخدمة، والحد من التكدس والزحام، لا سيما خلال فترات الامتحانات، بما يوفّر الوقت والجهد على الطلاب الوافدين، ويعزز من مستوى رضاهم وشعورهم بالدعم والاهتمام داخل المنظومة الجامعية.

ويعكس هذا التحديث الشامل للبنية الإدارية والمالية التزام جامعة عين شمس بسياسات التطوير المستدام وتحسين جودة الخدمات، والتعامل السريع والفعال مع التحديات التي قد تواجه الطلاب الوافدين، بما يسهم في ترسيخ صورة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تتمتع بمعايير تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد افتتاح مقر إدارة حسابات الطلاب الوافدين بعد تطويره حضور كل من:  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة دينا لاشين مدير إدارة الوافدين بالقطاع، واللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة،ومحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمرو علي مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة.

