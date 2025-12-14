18 حجم الخط

وزعت وزارة الأوقاف، طنين من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والقاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة وشمال سيناء، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وزارة الأوقاف توزع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وجاءت أعمال التوزيع بالتنسيق الكامل بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد من المشروعات الرائدة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، لما يتميز به من انضباط في التنفيذ وجودة في المنتج، حيث تُعد لحوم أضاحي الأوقاف من أجود اللحوم التي تُقدم للأسر المستحقة، مع استمرار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين، إضافة إلى أن أعمال التوزيع تتم وفق آليات منضبطة وتنسيق مؤسسي كامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتعزيز نطاق الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.



وفي سياق آخر اختتمت أكاديمية الأزهر العالمية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص «إعداد الداعية المعاصر»، الذي انعقد خلال الفترة من ١١ أكتوبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥م، بمشاركة نخبة من الأئمة الوافدين من ست دول: الجزائر، الهند، كازاخستان، نيجيريا، غينيا كوناكري، وغينيا بيساو.

