الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة الأوقاف توزع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
18 حجم الخط
ads

وزعت وزارة الأوقاف، طنين من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والقاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة وشمال سيناء، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وزارة الأوقاف توزع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وجاءت أعمال التوزيع بالتنسيق الكامل بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد من المشروعات الرائدة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، لما يتميز به من انضباط في التنفيذ وجودة في المنتج، حيث تُعد لحوم أضاحي الأوقاف من أجود اللحوم التي تُقدم للأسر المستحقة، مع استمرار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين، إضافة إلى أن أعمال التوزيع تتم وفق آليات منضبطة وتنسيق مؤسسي كامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتعزيز نطاق الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
 

 

وفي سياق آخر اختتمت أكاديمية الأزهر العالمية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص «إعداد الداعية المعاصر»، الذي انعقد خلال الفترة من ١١ أكتوبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥م، بمشاركة نخبة من الأئمة الوافدين من ست دول: الجزائر، الهند، كازاخستان، نيجيريا، غينيا كوناكري، وغينيا بيساو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الأوقاف محافظات الجيزة الاسر الاولي بالرعاية التضامن الاجتماعي الحماية الأجتماعية الدعم الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

تعيين الدكتور أحمد عناني مستشارًا لوزير التعليم العالي للسياسات الصحية

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يدعم فرق الجامعات في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة

المفوضية الإفريقية تعتمد مركز دراسات الكوارث بمعهد البحوث الفلكية كمركز تميز

ملامح تطوير برامج الجامعات وربطها بسوق العمل

أكاديمية الأزهر تختتم برنامج “إعداد الداعية المعاصر"

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني

الجامعات تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي.. العاصمة: تكليف إدارة التكافل الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للطلاب.. القاهرة تحدد مواصفات الاختبارات.. ومحظورات على الممتحنين داخل اللجان

إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

يوفر 23.2 مليار دولار عائدات لمصر، خبير يوجه نداء للمجموعة الاقتصادية بالحكومة بشأن التعليم

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads