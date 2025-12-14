تعيين أستاذ بجامعة أسيوط يبيع المذكرات للطلاب خارج منظومة الكتاب الجامعي رئيسا لقسم اللغة العربية (مستند)

18 حجم الخط

أعلنت جامعة أسيوط عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك منذ عدة أيام عن صدور قرارات بتعيين وتجديد لرؤساء بعض الأقسام بعدد من كليات ومعاهد الجامعة.

وجاء في بيان رسمي منشور على صفحة الجامعة أن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أصدر عدة قرارات أكاديمية شملت تعيين وتجديد تكليف رؤساء الأقسام العلمية في عدد من كليات ومعاهد الجامعة، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة لدعم الهيكل الأكاديمي وتعزيز القيادات العلمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير العمل داخل الأقسام.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور عبد الناصر محمود عيسى الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة رئيسًا لمجلس القسم.

حتى الآن قد يبدو الأمر طبيعيا، وربما هو مجرد قرار إداري صادر من رئيس الجامعة في إطار قانون تنظيم الجامعات المنظم لعملية تعيين رؤساء الأقسام بالكليات، لكن ما سيكشفه مستند حصلت (فيتو) على نسخة منه سيؤكد للجميع أن جامعة أسيوط تكيل بمكيالين.

مستند يكشف بيع المذكرات للطلاب خارج منظومة الكتاب الجامعي بأسيوط

ففي الوقت الذي قرر مجلس كلية التربية بالجامعة سحب مقررين من عضو هيئة تدريس بالكلية وقررت الجامعة إحالته للتحقيق بسبب توزيعه للكتب مجانا على الطلاب في شهر نوفمبر الماضي بدعوة أنه خالف قواعد الكتاب الإلكتروني، في الوقت ذاته قرر رئيس جامعة أسيوط تعيين الدكتور عبد الناصر عيسى رئيسا لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالرغم من أنه قد ثبت بحقه أنه يقوم ببيع المذكرات للطلاب خارج منظومة الكتاب الجامعي ويربط شراء الطلاب للكتاب بدرجات أعمال السنة بالإضافة الي تعاقده عليها مع الجامعة، أي أنه يقوم ببيعها للطلاب مرتين.

ويكشف المستند الذي حصلت عليه "فيتو"، والصادر عن مكتب وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد جابر قاسم، وموجه إلى عميد كلية الآداب، أن عيسى يربط بين شراء الكتب ودرجات أعمال السنة للطلاب، وجاء نص الخطاب كالتالي:



السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية الآداب....... المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

بمراجعة أداء الأستاذ الدكتور / عبد الناصر ابراهيم عيسي بقسم اللغة العربية تبين أنه يقوم يبيع المذكرات للطلاب لكل المقررات التي تسند إليه في كل الفرق، ويربط شراء الطالب للمذكرة بدرجة أعمال السنة.

لذا يرجى التكرم من سيادتكم بعدم إسناد أية مقررات للأستاذ الدكتور / عبد الناصر إبراهيم عيسى للتدريس بكلية التربية.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

أ.د/ محمد جابر قاسم

للعرض على مجلس القسم

٢٠٢٥/٢/٣

ويقوم عيسى بتدريس مادة التخصص (اللغة العربية) بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالجامعة، كما يقوم أساتذة من كلية العلوم بالتدريس في المواد المتخصصة بكلية التربية، بينما يدرس أساتذة كلية التربية المقررات التربوية فقط.

وبالرغم من ذلك لم يصدر قرار من كلية الآداب بعدم إسناد مقررات دراسية للدكتور عبد الناصر عيسى، الأستاذ بكلية الآداب، بل إننا نفاجأ اليوم بتعيينه رئيسا لقسم اللغة العربية.

إحالة دعوى الطعن على سحب مقررين من أستاذ بجامعة أسيوط للمفوضين

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، إحالة دعوى الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط، ضد رئيس جامعة أسيوط بشأن سحب المقررات الدراسية منه لقيامه بتوزيع الكتاب الجامعي مجانا للطلاب، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني والتأجيل لجلسة، 4 يناير 2025.

وتقدم وكيل المدعي بحافظة مستندات تشمل قرارات المجلس الأعلى للجامعات بخصوص الكتاب الجامعي الإلكتروني وإقرارات الطلاب بشأن استلامهم الكتاب مجانا.

وطالب علاء مغيث محامي المدعي، بإلغاء قرار مجلس الكلية رقم 667 بتاريخ 16 أكتوبر 2025 والذي يخالف قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتوافر ركن الاستعجال والمصلحة حيث يمس القرار المصلحتين المادية والعلمية للطلاب والمصلحة الأدبية لعضو هيئة تدريس سحبت منه المقررات بعد خمسة أسابيع من الدراسة.

وأكد محامي المدعي أن هذا القرار يمثل إهانة لكرامة أستاذ جامعي وعميد سابق لكلية التربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.