ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بأسوان للنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة أسوان، في إطار جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص"

أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم كان يدير الكيان التعليمي لاستدراج المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية في مجال التمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بإمكانية الالتحاق بالعمل بالمجال المشار إليه مقابل مبالغ مالية، بينما كانت المعلومات التي يقدمها خاطئة. كما قام بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الضبط والمصادرة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وعُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، ومجموعة من ملفات الطلاب المتقدمين، وكتب دراسية، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للتأكد من كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة المتهم وفقًا للقانون.

