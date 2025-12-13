السبت 13 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية وتعريض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بأحد الطرق في محافظة البحيرة، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية وتعريض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

تفاصيل الواقعة
بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارتين الظاهرتين في الفيديو وضبط قائديهما، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص

وبمواجهتهما، اعترف الطرفان بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في زفاف أحد أقاربهما، ما أسفر عن الترويع وتعريض السلامة العامة للخطر.

الإجراءات القانونية
تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، لارتكابهما أعمال استعراض غير آمنة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة مستخدمي الطريق.

