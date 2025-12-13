ضبط 23 شركة سياحية بدون ترخيص في عدة محافظات للنصب على المواطنين

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، حيث قامت أجهزة الأمن بتكثيف الرقابة على الشركات السياحية غير المرخصة، تحسبًا لاستغلال المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة.

تحريات تكشف نشاط الشركات المخالفة

أكدت معلومات وتحريات قطاعات "الأمن العام وشرطة السياحة والآثار" قيام 23 شركة سياحية بدون ترخيص، كائنة بنطاق عدة محافظات، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، كما قاموا بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات مبوبة.

نتائج الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات، جوازات سفر، دفاتر إيصالات استلام نقدية، برامج حج وعمرة، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ضمن الحملات الأمنية المستمرة لحماية المواطنين وضمان سلامة القطاع السياحي.

