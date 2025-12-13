ضبط تاجر أدوية ومنشطات مغشوشة بدون ترخيص في الإسكندرية

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في ترويج الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم ببيع أدوية ومنشطات مغشوشة ومجهولة المصدر، دون الحصول على التراخيص اللازمة، مستهدفًا طرحها للتداول بالمخالفة للقانون.

ضبط شخص وسيدة لممارسة الفجور عبر تطبيقات هاتفية بالإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة محافظة الإسكندرية، وبحوزته 5370 عبوة أدوية ومنشطات مغشوشة ومجهولة المصدر. وبمواجهته، أقر بمزاولته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار الحملات الأمنية لحماية صحة المواطنين، والتصدي لكافة أشكال الغش الدوائي.

وعلى جانب آخر، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وسيدة بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بممارسة الفجور والإعلانات عن الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيقات هاتفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمين باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين الأشخاص الراغبين في التعامل معهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ضمن الحملات المستمرة لضبط الجرائم المنافية للآداب

