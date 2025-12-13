توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا

18 حجم الخط

أعلنت نقابة أطباء الأسنان بالشرقية، عن وفاة الطبيب الشاب أحمد مصطفى عباس، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي وافته المنية اليوم السبت، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب.

نقيب أطباء الأسنان:النقابة فقدت أحد أبنائها المخلصين

ونعى الدكتور خالد عامر، نقيب أطباء الأسنان بالشرقية، الفقيد ببالغ الحزن والأسى، مؤكدًا أن النقابة فقدت أحد أبنائها المخلصين، مشيرًا إلى أن الراحل كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق رفيعة، وكان مثالًا للطبيب الخلوق الملتزم بآداب المهنة ورسالتها الإنسانية.

صدمة كبيرة لزملائه ومحبيه

وأضاف نقيب أطباء الأسنان أن وفاة الطبيب الشاب تمثل صدمة كبيرة لزملائه ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

منصات التواصل الاجتماعي تتشح بالحزن

وفي السياق ذاته، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن والأسى، حيث عبّر عدد كبير من الأطباء وأصدقاء الفقيد عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحسنة وتفانيه في عمله، ومقدمين التعازي لأسرته ومحبيه.

واختتمت نقابة أطباء الأسنان بالشرقية نعيها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله من أهل الجنة، مؤكدين أن ذكراه ستظل حاضرة بين زملائه وكل من عرفه.

جمال شعبان يكشف سر انتشار الأزمات القلبية والوفيات بين الشباب

انتشار الأزمات القلبية ، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، السر في انتشار الأزمات القلبية بين الشباب، والتي تودي بحياة العديد منهم في الوقت الحالي.

انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

وعن انتشار الأزمات القلبية بين الشباب، أكد جمال شعبان أن تغيير نمط الحياة بين الشباب، وجود سيارة للتنقل وتقليل المشي يقلل من حرق الدهون بالجسم، بالإضافة لوجود مطاعم الفاست فود والديليڤري والشاورما والأكل الغربي والبطاطس الشيبسي والأكل المشبع بالدسم، يؤدي لزيادة الأزمات القلبية، ما يؤدي لزيادة نسبة الوفيات بين الشباب.

وقال جمال شعبان عن انتشار الأزمات القلبية بين الشباب: "كلنا نسمع أخبار وفاة شباب يوميًا بأزمات قلبية رغم أن المفترض أن الأزمة القلبية بتصيب الكبار أكثر، ليه كدا؟! ما سر انتشار الجلطات القلبية المؤدية للموت بين الشباب في هذه الأيام؟"

وفاة طبيب اسنان،فيتو

أسباب الأزمات القلبية الشائعة بين الشباب

وكشف جمال شعبان عن أسباب الأزمات القلبية الشائعة بين الشباب: "بداية لازم نعرف ايه هي أسباب الأزمة القلبية الشائعة عمومًا؟ أولًا: عوامل قابلة للتعديل:

١. ارتفاع الضغط

٢. مرض السكر

٣. التدخين

٤-الكولسترول الضار والدهون

٥- البدانة والحياة الخاملة وعدم ممارسة الرياضة"

أما عوامل زيادة الأزمات القلبية الغير قابلة للتعديل، فأوضحها جمال شعبان "ثانيًا: عوامل غير قابلة للتعديل:

١.التقدم بالعمر: فكلنا معرضين لتصلب وضيق الشرايين القلبية بعد عمر ٥٥. ٢. التاريخ العائلي والاستعداد الوراثي وجود تاريخ مرض قلبي مبكر مثل وجود أزمات قلبية عند الأخ أو الأب بعمر الشباب، الحالة دي بتنبهنا لموضوع زيادة الدهون العائلي".

