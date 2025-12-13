السبت 13 ديسمبر 2025
حوادث

الداخلية تطلق مبادرات إنسانية ومجتمعية لدعم السيدات ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة

الداخلية تطلق مبادرات
الداخلية تطلق مبادرات إنسانية ومجتمعية
شاركت وزارة الداخلية في فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال تنظيم عدد من المبادرات والأنشطة الإنسانية التي تستهدف السيدات في مختلف المحافظات؛في إطار نهجها الإنساني والمجتمعي، وحرصها على دعم وتمكين المرأة تقديرًا لدورها الفاعل في بناء المجتمع.

احتفالات وفعاليات بأندية الشرطة


وشملت مشاركة وزارة الداخلية تنظيم احتفالات داخل أندية الشرطة، تضمنت فعاليات ترفيهية متنوعة ساهمت في إدخال البهجة والسرور إلى نفوس السيدات، في تقليد سنوي يعكس التقدير الكبير للمرأة ودورها المحوري في المجتمع، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة الداعمة لتمكين المرأة على المستويات الاجتماعية والإنسانية.

زيارات للمستشفيات ودعم إنساني

كما تضمنت الفاعليات تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات، جرى خلالها توزيع الهدايا على السيدات اللاتي يتلقين العلاج، في لفتة إنسانية تهدف إلى دعمهن نفسيًا ومعنويًا، إلى جانب إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية تؤكد اهتمام وزارة الداخلية بالمرأة في مختلف الظروف.

رعاية كبار السن والدعم النفسي

وفي السياق ذاته، شملت الفعاليات زيارات إلى دور رعاية المسنين، في إطار الدعم النفسي والمعنوي المقدم لقاطني هذه الدور، وحرص وزارة الداخلية على الاهتمام بكبار السن على مدار العام، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع.

كشف طبي مجاني وزيارات رسمية

وفتحت مستشفيات الشرطة أبوابها أمام السيدات لإجراء الكشف الطبي المجاني احتفالًا بهذه المناسبة، وفي هذا الإطار قام وفد من المجلس القومي للمرأة بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة، للاطلاع على جهود وزارة الداخلية في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للسيدات.

مواجهة العنف ضد المرأة

وشاركت وزارة الداخلية أيضًا في ورشة عمل بعنوان "إجراءات الوقاية والجهود المواجهة في قضايا العنف ضد المرأة"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة، حيث تم استعراض جهود الوزارة في حماية المرأة من جرائم العنف، لا سيما العنف الإلكتروني، والدعم النفسي المقدم للضحايا، إلى جانب المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يتم تنفيذها لدعم السيدات.

إشادة واسعة من السيدات

ولاقت هذه المشاركات إشادة واسعة من السيدات، لما تعكسه من نهج إنساني تتبناه وزارة الداخلية في دعم المرأة وتعزيز دورها، وترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية، وتعزيز العلاقات مع مختلف فئات المجتمع.

