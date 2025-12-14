الأحد 14 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الأحد

تكمن أهمية  صناعة الألومنيوم في خصائصه المميزة مثل خفة وزنه ومقاومته للتآكل وقوته، مما يجعله مادة أساسية في قطاعات متعددة مثل النقل (الطائرات والسيارات)، البناء (النوافذ والأبواب والواجهات)، التعبئة والتغليف، والإلكترونيات.

كما تساهم الصناعة في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتنشيط الصناعات المغذية.

سعر الألومنيوم اليوم 

بلغ سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد، نحو 2,815 دولارا، مع تغيرات يومية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وقد يختلف السعر الفعلي بحسب نقاء السبيكة ومكان الشراء وظروف السوق.

وتعد بورصة لندن للمعادن (LME) المرجع الرئيسي لتحديد أسعار المعادن الصناعية حول العالم، وتختلف الأسعار بشكل كبير حسب نوع سبائك الألومنيوم.

وتؤثر أي تغييرات في الإنتاج أو تعطّل المصاهر بالدول الرئيسية على الأسعار، بما في ذلك توقف الإنتاج أو تأخير الشحنات، وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي فيتأثر سعر المعدن تقلبات القوة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية.

صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري

سجلت  صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار، مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك نموا لافتًا في صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 17.7%، حيث ارتفعت الصادرات إلى 591 مليون دولار مقارنة بـ 502.1 مليون دولار في أكتوبر 2024، مدفوعة بتحسن الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية.

