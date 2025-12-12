تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء مدرب كرة قدم على أطفال بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت التحريات بعد فحص البلاغات أن المدرب م – أ – م)، يبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيم بإحدى قرى مركز طلخا، لم يكتفِ بالاعتداء على طفل يبلغ 11 عامًا، بل ثبت أيضًا قيامه بطلب تصوير مقاطع فيديو غير لائقة لعدد من الأطفال مقابل مبالغ مالية، بهدف استغلالهم بشكل مشين خارج إطار القانون والآدمية.

اعترف تفصيليًا بارتكاب الوقائع، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات.

وبعد مواجهة المتهم بما ورد في التحريات، اعترف تفصيليًا بارتكاب الوقائع، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مدرب كرة قدم يعمل بإحدى الأكاديميات الخاصة

تمكنت أجهزة مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم دكتور عبد الحميد الشورى من ضبط مدرب كرة قدم يعمل بإحدى الأكاديميات الخاصة، بعد ورود بلاغات خطيرة تتهمه بالاعتداء على طفل من المتدربين داخل الأكاديمية بمدينة المنصورة.



وواجهت نيابة أول المنصورة محمد. أ ال. خ، 35 سنة، مدرب كرة قدم، مقيم بإحدى قرى مركز طلخا مدرب رياضي في واقعة قيامه بالاعتداء على صغير وإجبار اثنين آخرين على ممارستها معا وتصويرها مقابل 200 جنية والتربج والحصول على مقابل مادي بعد تداولها مع آخر بفيديو توثيق الوقائع.

تواصل نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية التحقيقات اليوم الثاني علي التوالي مع محمد. أ ال. خ، 35 سنة، مدرب كرة قدم، مقيم بإحدى قرى مركز طلخا مدرب رياضي في واقعة قيامه بالاعتداء على صغير وإجبار اثنين آخرين على ممارستها معا وتصويرها مقابل التروبج والحصول على مقابل مادي بعد تداولها مع آخر.

وكشف المتهم في أقواله أنه بدأ تصوير الصغار منذ 6 أشهر، حيث قام بتصوير المقاطع للأطفال وآخرين استعان بها من النت، وقام بإرسالها لشخص آخر مقابل مبالغ مالية، وأكد ذلك اعترافه بارتكاب الوقائع.

كما عُثر بحوزته على مواد مصوّرة محفوظة على هاتفه الشخصي ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن في نيابة أول المنصورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم أول المنصورة تمكنت من ضبط محمد. أ ال. خ، 35 سنة، مدرب كرة قدم، مقيم بإحدى قرى مركز طلخا مدرب رياضي على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالاعتداء على أطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في إلقاء القبض على مدرب كرة قدم بأحد الأكاديميات الخاصة لكرة القدم في مدينة المنصورة بعدما تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات يتهمونه فيه بالتعدي على أحد الأطفال جنسيًا وقيامة بطلب تصوير عدد من الأطفال أثناء قيامهم بحركات شاذة بمقابل مادي.

ضبط مدرب كرة قدم بعد اعتدائه على أحد الأطفال

وكان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أول المنصورة من أولياء أمور 3 أطفال يتهمون فيه مدرب كرة قدم بأحد الأكاديميات الخاصة بقيامه بالاعتداء على أحد الأطفال بالصف السادس الابتدائي، متدرب بالأكاديمية وقيامه بتحريض عدد من الأطفال في الأكاديمية على ممارسة الشذوذ وتصوير مقاطع فيديو مقابل مبالغ مالية.

واعترف في محضر الشرطة بقيامه بالاعتداء على أحد الأطفال وطلب تصوير فيديوهات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة برئاسة المقدم دكتور عبد الحميد الشورى، من ضبط المتهم وتبين أنه "محمد. أ"،35 سنة، مدرب كرة قدم، مقيم بإحدى قرى مركز طلخا، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بقيامه بالاعتداء على أحد الأطفال وطلب تصوير فيديوهات من عدد من الأطفال أثناء قيامهم ببعض الحركات الشاذة وذلك بمقابل مادي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

