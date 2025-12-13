المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل خردة بتهمة الاتجار في المخدرات بالعبور

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعامل خردة، وتغريمه مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة جواهر مخدرة شديدة الخطورة شملت "الهيروين والأندارول كاربوكساميد والفينيثيل أمين"، بقصد الاتجار، وحيازته سلاحًا أبيض «مطواة» دون ترخيص، بدائرة قسم ثان العبور، بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "مختار ع م م" 31 سنة - عامل خردة، في الجناية رقم 2064 لسنة 2025 قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 3027 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 22 / 5 / 2025 بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جواهر مخدرة (الهيروين، الأندارول كاربوكساميد، الفينيثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأنه أحرز سلاح أبيض (مطواه) بدون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

