150 جنيها وراء واقعة سرقة سائق أجرة بالإكراه في الدقي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى على سائق سيارة أجرة، وإصابته بقصد السرقة بالجيزة.

تلقى قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله سائق سيارة أجرة"مصاب بجروح قطعية"، ادعاء التعدى عليه بالضرب.

سطو مسلح على سائق سيارة أجرة بالدقى

و بالانتقال وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال توقفه بالسيارة خاصته بإحدى المناطق بدائرة القسم فوجئ بحضور (3 أشخاص) وقيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتعدى عليه، وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مبلغ مالى كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بالجيزة)، وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى").



وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



