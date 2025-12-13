السبت 13 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة احتجاز سيدة قسرًا داخل مصحة نفسية بالبحيرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة
 كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله، تضمن استغاثة سيدة ادعت قيام أشقائها بتحريض عدد من الأشخاص على اصطحابها كرهًا عنها وإيداعها بإحدى المصحات النفسية، بقصد الاستيلاء على ميراثها بمحافظة البحيرة.

 وبالفحص، تبين تلقي الأجهزة الأمنية  بمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من قيام شخصين وسيدتين يعملون بأحد مراكز العلاج النفسي بمحافظة الإسكندرية، بالتعدي عليها واصطحابها عنوة وحجزها بالمركز محل عملهم، وذلك بتحريض من أشقائها (شخص وسيدتين) بقصد الاستيلاء على ميراثها.

 

احتجاز سيدة قسرًا داخل مصحة نفسية بالبحيرة

 وتمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة في حينه، وبمواجهتهم أقروا بقيام شقيق المُبلِّغة بالتواصل مع مسئولي مركز العلاج النفسي وطلب حجز شقيقته بدعوى معاناتها من أمراض نفسية.

كما تم ضبط أشقاء الشاكية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

