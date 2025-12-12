ضبط بؤر إجرامية ومصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم وإحراز مضبوطات بـ99 مليون جنيه

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، حيث أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة قيام تلك البؤر بنشاط إجرامي يضم عناصر شديدة الخطورة، تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

تفاصيل العملية

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم مداهمة هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن:

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة الفيوم سبق الحكم عليه بالسجن في جنايتي "مخدرات وسلاح نارٍي".

وضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة: حشيش، هيدرو، شابو، 165 ألف قرص مخدر، 63 قطعة سلاح ناري، تشمل: 40 بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 12 فرد خرطوش، 4 طبنجات، رشاش.

كما تم كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 99 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات والمقبوض عليهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

