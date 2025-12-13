السبت 13 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية

كشف رجال الأمن بالجيزة ملابسات واقعة تعدٍ على إحدى السيدات العاملة بإحدى المدارس الخاصة، بعد انتشار أخبار عن تضررها من ولية أمر إحدى الطالبات بسبب خلافات بشأن نجلتها.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغا من مشرفة باص بإحدى المدارس الخاصة مصابة بكدمات وجروح متفرقة، مفادها تعرضها للتعدي من قبل ولي أمر الطالبة وزوجته، المقيمين بدائرة القسم، نتيجة خلافات حول توبيخ موظفة المدرسة لابنتهما داخل الباص الخاص بالمدرسة.

إجراءات الضبط والتحقيق

وبسؤال وليا أمر الطالبة، أقرّا بحدوث المشاجرة نتيجة قيام الموظفة بتوبيخ ابنتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

