ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية

18 حجم الخط

كشف رجال الأمن بالجيزة ملابسات واقعة تعدٍ على إحدى السيدات العاملة بإحدى المدارس الخاصة، بعد انتشار أخبار عن تضررها من ولية أمر إحدى الطالبات بسبب خلافات بشأن نجلتها.

“أهانت بنتى فى الباص ”.. ربة منزل تلقن موظفة بمدرسة علقة ساخنة بالعمرانية

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغا من مشرفة باص بإحدى المدارس الخاصة مصابة بكدمات وجروح متفرقة، مفادها تعرضها للتعدي من قبل ولي أمر الطالبة وزوجته، المقيمين بدائرة القسم، نتيجة خلافات حول توبيخ موظفة المدرسة لابنتهما داخل الباص الخاص بالمدرسة.

إجراءات الضبط والتحقيق

وبسؤال وليا أمر الطالبة، أقرّا بحدوث المشاجرة نتيجة قيام الموظفة بتوبيخ ابنتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.