16 طعنا على انتخابات الـ19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات النواب

18 حجم الخط

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، 16 طعنا على نتيجة الـ 19دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى.

مجلس الدولة استقبال الطعون لمدة يومين

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون لمدة يومين حيث تنتهي اليوم السبت، لتبدا نظر الطعون والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد لمدة يومين لاستقبال الطعون، و10 أيام مدة نظرها والفصل فيها.

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ 19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الإعادة فى دائرة اطسا بالفيوم و19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أُجريت فيها عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.