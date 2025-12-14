مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سيلهرست بارك، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41 من رأسية قوية.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويتواجد عمر مرموش على دكة البدلاء في الظهور الأخير قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي. تيجاني ريندرز، فيل فودين، بيرناندو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على آرسنال في جدول الدوري الإنجليزي، خاصة بعد فوز الجانرز الصعب على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء السبت بالجولة ذاتها.

ويمتلك مانشستر سيتي 31 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة.

