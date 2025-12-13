السبت 13 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالألعاب النارية في المعصرة

مشاجرة بالألعاب النارية
مشاجرة بالألعاب النارية في المعصرة بسبب أولوية المرور
كشفت مصادر أمنية تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق اندلاع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام الألعاب النارية بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، ما أثار حالة من الجدل بين رواد المنصات المختلفة.

 

بالفحص والتحريات تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 10 الشهر الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص وطرف ثان يضم 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة محافظة القاهرة، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينهم بسبب أولوية المرور.

وتطورت المشادة الكلامية سريعًا إلى اشتباكات متبادلة، استخدم خلالها الطرفان الألعاب النارية والزجاجات الفارغة والحجارة، ما تسبب في ترويع الأهالي وإحداث حالة من الفوضى بالمنطقة.

تحرك أمني وضبط المتهمين

عقب تداول مقطع الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أطرافها، وتمكنت من ضبط جميع المتورطين في المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

