إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصي خشبية بدائرة مركز شرطة إدكو.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة إدكو بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 6 أشخاص، أُصيب ثلاثة منهم بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثان مكوّن من 5 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام عصي خشبية، وذلك على خلفية خلافات سابقة متعلقة بالجيرة.

تفاصيل فيديو مشاجرة باستخدام عصي خشبية بالبحيرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وعُثر بحوزتهم على 6 عصي خشبية مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المشار إليها.

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة دامية فى إكو

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

