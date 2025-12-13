السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة

خلافات الجيرة تشعل
خلافات الجيرة تشعل مشاجرة دامية فى إكو
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصي خشبية بدائرة مركز شرطة إدكو.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة 

 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة إدكو بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 6 أشخاص، أُصيب ثلاثة منهم بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثان مكوّن من 5 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام عصي خشبية، وذلك على خلفية خلافات سابقة متعلقة بالجيرة.

txt

الأمن يكشف ملابسات واقعة احتجاز سيدة قسرًا داخل مصحة نفسية بالبحيرة

txt

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالألعاب النارية في المعصرة

تفاصيل فيديو مشاجرة باستخدام عصي خشبية بالبحيرة 

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وعُثر بحوزتهم على 6 عصي خشبية مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المشار إليها.

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة دامية فى إكو

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية النيابة العامة مشاجرة بالأسلحة البيضاء مركز شرطة إدكو مديرية أمن البحيرة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات واقعة احتجاز سيدة قسرًا داخل مصحة نفسية بالبحيرة

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالألعاب النارية في المعصرة

ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بدون ترخيص في الغربية

ضبط تاجر أدوية ومنشطات مغشوشة بدون ترخيص في الإسكندرية

ضبط 23 شركة سياحية بدون ترخيص في عدة محافظات للنصب على المواطنين

استمرار مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى هذا الموعد

حالة المرور اليوم، انتظام الحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

ضبط بؤر إجرامية ومصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم وإحراز مضبوطات بـ99 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بعد اغتياله، أبرز المعلومات عن رائد سعد مسؤول التصنيع في كتائب القسام

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

وزارة الزراعة: ضبط 189 طنا لحوما فاسدة وأختام مزورة في المنوفية

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

الجيل ده لازم يفوق، مدرس يثير الجدل بمنع دخول الطلبة بالبنطلون المقطع والفتيات بالمكياج (فيديو)

أتلتيكو مدريد يحسم مواجهة فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، الإفتاء توضح الحالات

بعد مقتل عروس المنوفية، الإفتاء: الرسول نهى عن ضرب النساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads