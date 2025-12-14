مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

18 حجم الخط

نجح مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” في لفت الأنظار بقوة خلال الفترة الأخيرة، بعدما فرض حضوره على الساحة الدرامية منذ طرح حلقاته الأولى، بفضل معالجته الإنسانية لقضية شائكة، وإيقاعه المشوق الذي جذب اهتمام الجمهور وفتح باب النقاش حول موضوعاته، ليصبح من أكثر الأعمال التي حظيت بتفاعل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وبدأ الجمهور في البحث عن كل تفاصيل العمل لمتابعته، خاصة مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل

ويعرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل حصريًا على منصة شاهد VIP، حيث تطرح 3 حلقات كل يوم خميس في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت السعودية، أي الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

ينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل “لا تُرد ولا تُستبدل”

المسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

دينا الشربيني تروج لمسلسل لا ترد ولا تستبدل

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد أعربت عن سعادتها وحماسها الكبيرة لطرح أولي حلقات مسلسلها الجديد "لا ترد ولا تستبدل" مع النجم أحمد السعدني.

وقالت الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "متحمسة جدًّا إنكم تشوفوا أولي حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل النهاردة على منصة شاهد".

وأفصحت الممثلة عن قرار اتخذته مع المخرجة مريم أبو عوف لدعم الصناعة المصرية، فقالت: "حابة أشارككم قرار أخدته مع المخرجة الجميلة مريم أبو عوف، قررنا طول المسلسل ألبس بس من براندات مصرية لبس... شنط... أحذية... وإكسسوارات".

وتابعت: "حابة ندعم الصناعة المصرية ونوري الناس قد إيه عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم فخورين ببلدنا... وبالناس اللي بتشتغل من قلبها".

كما حرصت الممثلة على ذكر جميع العلامات التجارية المصرية التي قامت بارتدائها خلال حلقات المسلسل.

