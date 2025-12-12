الجمعة 12 ديسمبر 2025
انتخابات نواب المنيا، مؤشرات أولية ترجح الإعادة بين علاء قدري وأشرف أبو المكارم بدير مواس

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
كشفت المؤشرات الأولية غير الرسمية في دائرة مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، عن دخول العمدة علاء قدري مرشح حزب الشعب الجمهوري، واللواء أشرف عبد العزيز حسانين أبو المكارم المرشح المستقل، إلى جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025.

 

انتخابات نواب المنيا، مؤشرات أولية ترجح الإعادة بين علاء قدري وأشرف أبو المكارم بدير مواس

وأعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة السادسة (دير مواس)، تفاصيل الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 264,805 ناخبين، فيما سجلت الأصوات الصحيحة 50,985 صوتًا، وبلغت الأصوات الباطلة 3,998 صوتًا.

انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة المنيا 

ووفقًا للنتائج الأولية، حصل العمدة علاء قدري على 20,279 صوتًا، بينما حصل اللواء أشرف أبو المكارم على 17,300 صوت، ليحتل المرشحان صدارة الترتيب ويستعدان لجولة الإعادة.

 

انتخابات مجلس النواب 2025 في ديرمواس جنوب محافظة المنيا 

ومن المقرر إجراء جولة الإعادة بين المرشحين أيام 3 و4 يناير 2025، فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري لإعلان النتائج النهائية للدوائر التي أُعيدت بقرارات المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

