موعد مباراة الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

الإمارات
كأس العرب، يلتقي اليوم الجمعة، منتخب الجزائر مع نظيره منتخب الإمارات، في ختام منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025.

موعد مباراة الجزائر ضد الإمارات في كأس العرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب الإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت قطر والسعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر على ملعب البيت بالدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر أمام الإمارات

وسوف تذاع مباراة الجزائر والإمارات عبر قناة beIN Sports HD (المفتوحة) وقناة الكأس وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية والكويت الرياضية والشارقة الرياضية وعُمان الرياضية ومنصة "شاشا".

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة الجزائر ضد الإمارات مع المغرب الذي حسم مقعده في نصف النهائي بعد فوزه أمام سوريا بهدف نظيف بالدور ربع النهائي.

وكان منتخب الجزائر، نجح في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

بينما منتخب الإمارات تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وعلي صعيد متصل شدّد مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري، على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات في ربع نهائي كأس العرب، مؤكدًا أن بعض الغيابات في صفوف الخضر قد تفتح الباب أمام لاعبين آخرين لإثبات أنفسهم.

وقال بوقرة في تصريحاته قبل اللقاء: "هناك غيابات في الفريق، ما يمنح الفرصة لبعض اللاعبين"، في إشارة إلى اعتماده على عناصر جديدة لتعويض النواقص.

وأضاف مدرب الجزائر: "الإمارات منتخب جيد، وحتى عندما يخسر فإنه يخسر بنتيجة متقاربة"، مشيرًا إلى أن المنافس يمتلك القدرة على خلق المتاعب إذا لم يتم التعامل معه بجدية.

واختتم بوقرة حديثه بالتشديد على ضرورة الظهور بشكل أقوى، قائلا: "علينا أن نرفع من مستوى أدائنا وأن نكون حذرين أمام الإمارات، في ظل أهمية المباراة وحساسيتها كونها ضمن الأدوار الإقصائية"

