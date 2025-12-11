الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط شخص يوزع مواد غذائية لحشد الناخبين أمام لجان أبو قرقاص بالمنيا

ضبط شخص يوزع حقائب
ضبط شخص يوزع حقائب غذائية لحشد الناخبين أمام لجان أبو قرقاص
18 حجم الخط

أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا أحد الأشخاص إلى النيابة العامة، عقب ضبطه في محيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وبحوزته حقائب تحتوي على مواد غذائية تضم عبوات سكر وأرز وزيت ومكرونة.

ضبط شخص يوزع حقائب غذائية لحشد الناخبين أمام لجان أبو قرقاص بالمنيا وإحالته للنيابة

وكشفت التحريات الأولية أن المضبوطات كانت معدة للتوزيع على الناخبين أثناء ترددهم على اللجان الانتخابية، في محاولة لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، وذلك ضمن جهود المتابعة الميدانية لسير انتخابات مجلس النواب 2025 ورصد أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

الأجهزة الأمنية

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا أبو قرقاص الانتخابات البرلمانية ضبط مواد غذائية حشد الناخبين اللجان الانتخابية النيابة العامة العملية الانتخابية الدعاية الانتخابية توزيع سلع غذائية الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

انتخابات النواب بالمنيا، حضور طفيف وتكثيف أمني وضبط مخالفات في محيط لجنة بملوي

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

خروج جثامين قضاة المنيا الأربعة من مستشفى ملوي وسط إجراءات أمنية مشددة

وزير النقل يتفقد مشروعات القطار الكهربائي السريع وكباري المزلقانات بالمنيا (صور)

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

الحكومة توضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

المتحدة تفتتح موسمًا موسيقيًا عالميًا لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights)

مصدر بالزمالك: النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين بالكامل

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة سرقة المواطنين في السلام

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads