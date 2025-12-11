ضبط شخص يوزع مواد غذائية لحشد الناخبين أمام لجان أبو قرقاص بالمنيا

18 حجم الخط

أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا أحد الأشخاص إلى النيابة العامة، عقب ضبطه في محيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وبحوزته حقائب تحتوي على مواد غذائية تضم عبوات سكر وأرز وزيت ومكرونة.

ضبط شخص يوزع حقائب غذائية لحشد الناخبين أمام لجان أبو قرقاص بالمنيا وإحالته للنيابة

وكشفت التحريات الأولية أن المضبوطات كانت معدة للتوزيع على الناخبين أثناء ترددهم على اللجان الانتخابية، في محاولة لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، وذلك ضمن جهود المتابعة الميدانية لسير انتخابات مجلس النواب 2025 ورصد أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

الأجهزة الأمنية

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

