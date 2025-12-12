مفاجآت الدائرة الرابعة بأسيوط، خروج مدو لمرشح الحزب وتقدم مستقل في نتيجة حصر الأصوات بأبو تيج

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة أسيوط نتيجة الحصر العددي النهائي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين على النظام الفردي في الدائرة أبو تيج والتي تضم مركز أبو تيج وصدفا والغنايم.

جاء ذلك برئاسة المستشار سلمان سالمان عبد الستار سالمان على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين خالد أحمد موسى وصلاح محمد الوكيل نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة والتي ينتافس فيها 22 مرشحًا على مقعدين.

النتيجة النهائية للحصر العددي للأصوات

وأشارت نتائج الحصر العددي النهائية الي تقدم 4 مرشحين بعد عملية تجميع الأعداد القادمة من اللجان الفرعية، وخروج مدوي لمرشح الحزب الذي يحمل رقم 1 ودخول مستقل بدلا منه وخروج المرشح عادل حجازي أيضا مما يبدل المشهد تماما للانتخابات قبل وبعد الالغاء وجاءت النتيجة كالتالي

الإعادة بين كل من:

محمد عمر رشوان المرشح المستقل بـ14661 صوتًا والدكتور أحمد أيمن المستقل بـ14060 صوتًا ومحمد جمال شاكر بـ12220 صوتًا وعمران أبو عقرب بـ11417 وخروج اللواء أمين طنطاوي مرشح الجبهة الوطنية والذي يحمل رقم 1 رغم تفوقه في الجولة الأولى الملغاة.

في سياق متصل أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث (الأولى والثانية والرابعة) في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا استمرار أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.

وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.

وأضاف محافظ أسيوط أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًّا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه اللواء هشام أبو النصر الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على دورهم في خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط، وللعاملين بغرفة العمليات المركزية على جهودهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين.

يذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبو تيج وصدفا والغنايم وقسم أبو تيج.

