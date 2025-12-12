هكذا أعاد سليم الثاني تشكيل مؤسسات الحكم والنفوذ في الدولة العثمانية دون أن يرفع سيفًا

18 حجم الخط

تحل اليوم ذكرى وفاة السلطان سليم الثاني، الحاكم الحادي عشر للدولة العثمانية، الذي تولى العرش بعد وفاة والده السلطان سليمان القانوني عام 1566، ليقود واحدة من أكبر الإمبراطوريات في زمن كانت فيه التوازنات الداخلية والخارجية تتغير بسرعة.

نشأة سليم الثاني

ولد سليم الثاني داخل القصر العثماني، وتربى في بيئة سياسية معقدة جمعت بين القوة العسكرية والنفوذ الإداري.

تلقى تعليمه في مدارس الأمراء، ودرس الفقه واللغة وإدارة الولايات، لكنه لم يعرف بميول قتالية قوية، على عكس أغلب سلاطين آل عثمان وهذا الفارق لعب دورًا مهمًا لاحقًا في طريقة حكمه وإدارة الدولة.

وشهدت سنوات شبابه صراعًا ممتدًا على ولاية العهد، انتهى بتقدمه على إخوته بعد سلسلة من الأحداث الداخلية التي أزاحت منافسيه واحدًا تلو الآخر، ليصبح الوريث الأقرب للعرش في السنوات الأخيرة من عهد والده.

عند توليه الحكم، اتجه سليم الثاني إلى تثبيت دور رجال الدولة ذوي الخبرة، وعلى رأسهم الصدر الأعظم محمد باشا الصقلي، الذي لعب دورًا مركزيًا في إدارة الملفات الكبرى.

واعتمد السلطان الجديد على الجهاز الإداري والعسكري القائم، في مرحلة تميّزت بانتقال مركز الفعل السياسي من شخص السلطان إلى مؤسسات الحكم ودوائر القرار في إسطنبول.

حملات سليم الثاني

وشهد عهده أهم حملاته العسكرية في البحر المتوسط، وعلى رأسها السيطرة على قبرص عام 1571، قبل أن تتلقى الدولة هزيمة بارزة في معركة ليبانتو البحرية في العام نفسه ورغم أثر تلك الهزيمة، بقي النفوذ العثماني حاضرًا في شرق المتوسط، مع استمرار التوسع الإداري والاقتصادي في الولايات.

وتوفي سليم الثاني عام 1574 إثر حادث داخل الحمّام السلطاني، ليخلفه ابنه مراد الثالث، وتدخل الدولة لاحقًا مرحلة جديدة من تزايد نفوذ الوزراء ودوائر الحريم والإنكشارية.

ويظل عهد سليم الثاني محطة مهمة في التاريخ العثماني، ليس بسبب المعارك الكبرى، بل بسبب التحول الهادئ في بنية السلطة وطريقة صناعة القرار داخل الدولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.