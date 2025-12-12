الجمعة 12 ديسمبر 2025
محافظات

ننشر نتيجة الانتخابات بالدائرة الثانية والأخيرة بمحافظة الوادي الجديد والإعادة تحسمها

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، الحصر العددي لفرز لجان الدائرة الثانية بالمحافظة، التي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة ويتنافس بها 22 مرشحًا.
وبلغ عدد أصوات الناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية 111789 ناخبًا، وعدد الأصوات للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 42865 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 1059 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 41806 أصوات.
وحسمت الإعادة جولة الانتخابات بالدائرة الثانية، التي من المقرر أن تجرى ما بين المرشح تامر عبد القادر الذي حصل على 15649 صوتًا، والمرشح مصطفى السنوسي الذي حصل 7825 صوتًا.
وجاءت نتائج مرشحي الدائرة الثانية علي النحو التالي.
1-احمد عبدالله عمورة  129 صوتًا
2-خالد الصاوي  7565 صوتًا
3-تامر عبد القادر  15649 صوتًا
4-حمدي محمد حسن  2389 صوتًا
5-خالد عباس عاشور  83 صوتًا
6-محمد احمد مطاوع  290 صوتًا
7-فاطمة جبريل  54 صوتًا
8-محمد علي عبد الغني  149 صوتًا
9-منصور إبراهيم سيد  46 صوتًا
10-ولاء ناجي أحمد  182 صوتًا
11- محمد رشاد محمد 33 صوتًا
12- محمد محمود حسنين  36 صوتًا
13- رضا أحمد حمودة  5426 صوتًا
14- نبيل حنفي عبد الله  52 صوتًا
15- أحمد فتحي شردة  13 صوتًا
16-سعد أبو بكر محمد 22 صوتًا
17-ياسر كمال محمد 1341 صوتًا
18-رضا السيد محمد 110 أصوات
19-عاطف علوي محمد 328 صوتًا
20- أحمد إبراهيم مدني 49 صوتًا
21- مصطفى حسن سنوسي 7825 صوتًا
22- برديس سيف الدين عمران 35 صوتًا
يذكر أن محافظة الوادي الجديد يوجد بها 60 لجنة انتخابية على مستوى الدائرتين بالمحافظة، وتضم الدائرتان نحو 194 ألفا و870 ناخبا مقيدين بالكشوف الانتخابية بالدائرتين، لانتخاب مرشح فردي واحد بكل منهما، في ظل أن دائرتي الخارجة والداخلة ضمن الدوائر الملغاة والتي يُجرى بها إعادة الانتخابات ضمن عدد من محافظات المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا.

