محافظات

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

إسعاف المنيا
إسعاف المنيا
 شهدت محافظة المنيا اليوم، أول موجة من الأمطار الغزيرة هذا الشتاء، حيث غطت الغيوم سماء المحافظة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وتسبب الطقس السيئ في وقوع عدة حوادث متفرقة بمراكز المحافظة، ما بين وفيات وإصابات وانقلاب مركبات وصعق كهربائي.

نفوق حيوانات في ملوي بسبب صعق كهربائي

تسببت مياه الأمطار في حدوث ماس كهربائي بأحد الأعمدة في مركز ملوي جنوب المنيا، ما أدى إلى نفوق عدد من الحيوانات.

وتحركت فرق الكهرباء لفصل التيار عن الأعمدة المتضررة ومراجعة الشبكات لمنع تكرار الواقعة خلال استمرار سقوط الأمطار.

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في مدينة المنيا

كما شهدت مدينة المنيا حادثًا مروريًا جديدًا نتج عن سوء الأحوال الجوية، حيث أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص داخل المدينة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفاة شخصين وإصابة آخر في تصادم أتوبيس ودراجة بخارية المنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي بـ مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إثر اصطدام أتوبيس بدراجة بخارية.

بالانتقال والفحص تبين وفاة شخصين وإصابة ثالث تم نقله إلى المستشفى، بينما أودعت الجثث داخل المشرحة، وجار استكمال التحقيقات بواسطة النيابة العامة.

وفاة عامل في حادث صدم على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا 

وفي حادث آخر مرتبط بظروف الطقس، لقي عامل يبلغ من العمر 42 عامًا مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء خروجه من مقر عمله في إحدى الشركات على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.

طقس المنيا اليوم وتحذيرات للمواطنين

وتوقعت مصادر بالأرصاد استمرار موجة الطقس في المنيا المضطرب خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية تجدد الأمطار على فترات متقطعة.

تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء

فيما ناشدت الجهات الرسمية بالمحافظة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والصحراوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء خلال فترات هطول الأمطار.

