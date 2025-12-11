ارتفاع عدد المضبوطين بسبب المخالفات الانتخابية في المنيا إلى 27 شخصا

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا خلال اليومين الأول والثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، تشديدا واسعا في إجراءات المتابعة الأمنية ورصد المخالفات داخل الدوائر الانتخابية الملغاة.

ارتفاع عدد المضبوطين إلى 27 شخصًا في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا داخل الدوائر الانتخابية الملغاة

وأسفرت الحملات الأمنية في المنيا التي رافقت سير العملية الانتخابية عن ضبط 12 شخصا في اليوم الأول (الأربعاء)، إضافة إلى 15 شخصا حتى منتصف اليوم الثاني (الخميس)، ليصل إجمالي عدد المضبوطين إلى 27 شخصًا منذ انطلاق الانتخابات.

مصادر أمنية في المنيا

وبحسب مصادر أمنية في المنيا جاءت عمليات الضبط داخل نطاق عدد من الدوائر الانتخابية الملغاة بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفة المتهمين لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء عبر الترويج غير القانوني لمرشحين، أو محاولات التأثير على الناخبين، أو اختراق حرم اللجان وتعطيل سير التصويت.

وتواصل فيه الأجهزة الأمنية إحكام الرقابة على محيط اللجان للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

الأجهزة الأمنية في المنيا

وأكدت الأجهزة الأمنية في المنيا أن المضبوطين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بينما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في جميع الوقائع؛ للوقوف على خلفياتها واستكمال الإجراءات.

العملية الانتخابية في المنيا

وتواصل الأجهزة الأمنية والمتابعة الميدانية جهودها لرصد أي محاولات للإخلال بـ العملية الانتخابية في المنيا خصوصًا داخل الدوائر الانتخابية الملغاة بمحافظة المنيا، لضمان سير الانتخابات بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات غير مشروعة على إرادة الناخبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.