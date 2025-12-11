الخميس 11 ديسمبر 2025
ارتفاع عدد المضبوطين بسبب المخالفات الانتخابية في المنيا إلى 27 شخصا

شهدت محافظة المنيا خلال اليومين الأول والثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، تشديدا واسعا في إجراءات المتابعة الأمنية ورصد المخالفات داخل الدوائر الانتخابية الملغاة.

وأسفرت الحملات الأمنية في المنيا التي رافقت سير العملية الانتخابية عن ضبط 12 شخصا في اليوم الأول (الأربعاء)، إضافة إلى 15 شخصا حتى منتصف اليوم الثاني (الخميس)، ليصل إجمالي عدد المضبوطين إلى 27 شخصًا منذ انطلاق الانتخابات.

وبحسب مصادر أمنية في المنيا جاءت عمليات الضبط داخل نطاق عدد من الدوائر الانتخابية الملغاة بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفة المتهمين لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء عبر الترويج غير القانوني لمرشحين، أو محاولات التأثير على الناخبين، أو اختراق حرم اللجان وتعطيل سير التصويت. 

وتواصل فيه الأجهزة الأمنية إحكام الرقابة على محيط اللجان للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. 

وأكدت الأجهزة الأمنية في المنيا أن المضبوطين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بينما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في جميع الوقائع؛ للوقوف على خلفياتها واستكمال الإجراءات. 

وتواصل الأجهزة الأمنية والمتابعة الميدانية جهودها لرصد أي محاولات للإخلال بـ العملية الانتخابية في المنيا خصوصًا داخل الدوائر الانتخابية الملغاة بمحافظة المنيا، لضمان سير الانتخابات بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات غير مشروعة على إرادة الناخبين. 

