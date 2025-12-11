إحالة 8 متهمين للنيابة لمحاولتهم التأثير على الناخبين في دوائر المنيا

18 حجم الخط

أحالت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، 8 متهمين إلى النيابة العامة، بعد ضبطهم في ثلاث وقائع منفصلة داخل دوائر انتخابية مختلفة، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية يُشتبه في استخدامها للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وذلك ضمن جهود المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية لـ انتخابات مجلس النواب 2025 وتعزيز الرقابة بمحيط اللجان.

إحالة 8 متهمين للنيابة بضبط مبالغ وكروت دعاية للتأثير على الناخبين في دوائر المنيا الانتخابية

في دائرة مركز شرطة المنيا، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية، وأكدت التحريات الأولية أنها كانت مُعدة للتوزيع على الناخبين أثناء ترددهم على اللجان بهدف التأثير على اختيارهم الانتخابي.

مركز شرطة دير مواس

وفي واقعة أخرى داخل دائرة مركز شرطة دير مواس، ألقت القوات القبض على سيدتين بحوزتهما مبالغ مالية مماثلة، يُشتبه في تجهيزها لاستخدامها في التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص

كما ضبطت القوات المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص شخصين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية قيل إنها كانت معدّة للتوزيع على الناخبين.

