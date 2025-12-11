الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 8 متهمين للنيابة لمحاولتهم التأثير على الناخبين في دوائر المنيا

إحالة 8 متهمين للنيابة
إحالة 8 متهمين للنيابة بضبط مبالغ وكروت دعاية بالمنيا
18 حجم الخط

أحالت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، 8 متهمين إلى النيابة العامة، بعد ضبطهم في ثلاث وقائع منفصلة داخل دوائر انتخابية مختلفة، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية يُشتبه في استخدامها للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وذلك ضمن جهود المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية لـ انتخابات مجلس النواب 2025 وتعزيز الرقابة بمحيط اللجان.

إحالة 8 متهمين للنيابة بضبط مبالغ وكروت دعاية للتأثير على الناخبين في دوائر المنيا الانتخابية

في دائرة مركز شرطة المنيا، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية، وأكدت التحريات الأولية أنها كانت مُعدة للتوزيع على الناخبين أثناء ترددهم على اللجان بهدف التأثير على اختيارهم الانتخابي.

مركز شرطة دير مواس 

وفي واقعة أخرى داخل دائرة مركز شرطة دير مواس، ألقت القوات القبض على سيدتين بحوزتهما مبالغ مالية مماثلة، يُشتبه في تجهيزها لاستخدامها في التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص

كما ضبطت القوات المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص شخصين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية قيل إنها كانت معدّة للتوزيع على الناخبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا أبو قرقاص الانتخابات البرلمانية ضبط مواد غذائية حشد الناخبين اللجان الانتخابية النيابة العامة العملية الانتخابية الدعاية الانتخابية توزيع سلع غذائية الأجهزة الأمنية حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا

مواد متعلقة

انتخابات النواب بالمنيا، حضور طفيف وتكثيف أمني وضبط مخالفات في محيط لجنة بملوي

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

خروج جثامين قضاة المنيا الأربعة من مستشفى ملوي وسط إجراءات أمنية مشددة

وزير النقل يتفقد مشروعات القطار الكهربائي السريع وكباري المزلقانات بالمنيا (صور)

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

الأكثر قراءة

كأس العرب، المغرب وسوريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول من ربع النهائي

وفاة أحمد جعفر مرشح مجلس النواب بدائرة حدائق القبة

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

ضبط مدرب كرة قدم بتهمة الاعتداء على أطفال بالمنصورة

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

ارتفاع عدد المضبوطين بسبب المخالفات الانتخابية في المنيا إلى 27 شخصا

الشابو يقوده للإعدام، إحالة قاتل زوجته بالغربية للمفتي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات الحسد في الشخص والمنزل، وهذه طريقة العلاج

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads