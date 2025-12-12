الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية
18 حجم الخط

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 حالة من الانسياب المروري، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتنظيم حركة السيارات.

حالة المرور اليوم 

ورصدت المتابعات الميدانية سيولة في حركة المرور بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، إلى جانب ميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، مع تواجد الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة وضبط قائدي المركبات المخالفين.

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كما سادت السيولة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، إلى جانب شوارع فيصل والهرم وميادين الجيزة وجامعة القاهرة وبين السرايات وشارع التحرير وصولًا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، ودفعت بخدماتها المرورية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تعوق الحركة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

كما تمركزت سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق والمحاور الرئيسية التابعة للإدارة العامة للمرور، ومنها طرق "القاهرة–الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة–السويس"، و"القاهرة–الإسماعيلية"، لتقديم الدعم للمواطنين تحسبًا لأي أعطال طارئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثابتة والمتحركة الحركة المرورية الدوريات المرورية الطرق والمحاور الرئيسية الصحراوي والزراعي حالة المرور اليوم حركة السيارات حركة المرور حالة المرور

مواد متعلقة

تفاصيل تعدي شخص على مدرس بمقص حديدي داخل مدرسة بالإسماعيلية (فيديو)

انتخابات النواب 2025، ضبط 9 أشخاص في 4 محافظات لمحاولتهم التأثير على الناخبين

ضبط 9 أشخاص في 4 محافظات لمحاولاتهم التأثير على إرادة الناخبين أثناء العملية الانتخابية

ضبط مخالفات انتخابية في البحيرة والأقصر

ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

ضبط 7 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط شخصين بالإسكندرية لممارستهما أعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي

ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

تعرف على شخصية سلوى خطاب ضمن أحداث مسلسل المصيدة

مفاجآت الدائرة الرابعة بأسيوط، خروج مدو لمرشح الحزب وتقدم مستقل في نتيجة حصر الأصوات بأبو تيج

ننشر نتيجة الانتخابات بالدائرة الثانية والأخيرة بمحافظة الوادي الجديد والإعادة تحسمها

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، قلة حدة الأمطار.. الشبورة المائية الكثيفة ما زالت مسيطرة.. وانخفاض درجات الحرارة عرض مستمر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

كاترين تقترب من الصفر، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خطبة الجمعة اليوم: التطرف ليس في التدين فقط

علاء سليمان من خارج المنافسة إلى المركز الأول في الإعادة، نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بأسيوط

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads