انتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا، إقبال متفاوت على اللجان اليوم

شهدت محافظة المنيا خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 تباينا واضحا في نسب الإقبال على لجان التصويت بمختلف المراكز، حيث سجلت بعض اللجان حضورا متوسطا منذ الصباح حتى مساء اليوم الخميس، بينما شهدت لجان أخرى تراجعا ملحوظا في أعداد الناخبين خلال ساعات الظهيرة.

تباين الإقبال على لجان انتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا اليوم

وفي عدد من اللجان داخل مراكز المنيا ودير مواس وملوي، تردد المواطنون بشكل متقطع، خاصة في القرى التي تعتمد عادة على التصويت الجماعي في الساعات المتأخرة.

كما لوحظ ضعف الإقبال داخل بعض الدوائر الانتخابية الملغاة، رغم تكثيف التواجد الأمني وتنظيم حركة الدخول والخروج.

المراكز الجنوبية

وأكدت مصادر متابعة للعملية الانتخابية أن ضعف الإقبال ظهر بشكل أوضح في اللجان الفرعية بالمدارس داخل المراكز الجنوبية، بينما شهدت اللجان القريبة من التجمعات السكنية حضورًا أفضل خلال ساعات المساء، وذلك بالتزامن مع حملات توعية محلية لدفع المواطنين للمشاركة.

غرفة العمليات بمحافظة المنيا

وتواصل غرفة العمليات بمحافظة المنيا متابعة نسب التصويت لحظة بلحظة، وسط تأكيدات بأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون تعطّل، مع توفير مظلات وكراسٍ لكبار السن وتسهيل عملية التصويت لذوي الهمم.

الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي

وتشير التوقعات إلى زيادة الإقبال مع الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي، خاصة مع تراجع درجات الحرارة واقتراب موعد غلق اللجان.

